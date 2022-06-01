19:36 ()
Свернуть список

Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 01 Июля прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Харрисон, Нью-Джерси, США), вместимость: 25189
01 Июля 2022 года в 03:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед, которое состоится 01 Июля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Харрисон, Нью-Джерси, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нью-Йорк Ред Буллз
      Хэррисон
      Атланта Юнайтед
      Атланта
      Главные тренеры
      АвстрияГерхард Штрубер
      МексикаГонсало Пинеда
      История личных встреч
      04.11.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз0 : 0Атланта Юнайтед
      27.06.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Атланта Юнайтед0 : 0Нью-Йорк Ред Буллз
      11.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Атланта Юнайтед0 : 1Нью-Йорк Ред Буллз
      12.07.2020 MLS - Высшая лига футбола Группа E Атланта Юнайтед0 : 1Нью-Йорк Ред Буллз
      07.07.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Атланта Юнайтед3 : 3Нью-Йорк Ред Буллз
      20.05.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз1 : 0Атланта Юнайтед
      30.11.2018 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - Финалы конференций Нью-Йорк Ред Буллз1 : 0Атланта Юнайтед
      26.11.2018 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - Финалы конференций Атланта Юнайтед3 : 0Нью-Йорк Ред Буллз
      30.09.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз2 : 0Атланта Юнайтед
      21.05.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Атланта Юнайтед1 : 3Нью-Йорк Ред Буллз
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес16 33
      2 Клёб де Фут Монреаль17 29
      3 Реал Солт-Лейк17 29
      4 Филадельфия Юнион17 29
      5 Нью-Йорк Сити16 28
      6 Остин16 28
      7 Нью-Йорк Ред Буллз16 26
      8 Даллас17 26
      9 Нэшвилл17 26
      10 Орландо Сити17 25
      11 Лос-Анджелес Гэлакси16 24
      12 Цинциннати17 24
      13 Нью-Инглэнд Революшн17 24
      14 Сиэтл Саундерс16 23
      15 Портленд Тимберс18 22
      16 Хьюстон Динамо17 21
      17 Миннесота Юнайтед17 21
      18 Интер Майами16 21
      19 Ванкувер Уайткэпс17 21
      20 Коламбус Крю16 21
      21 Шарлотт17 20
      22 Атланта Юнайтед15 19
      23 Колорадо Рэпидз16 19
      24 Торонто17 18
      25 Чикаго Файр17 17
      26 Спортинг Канзас-Сити18 16
      27 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      28 Ди-Си Юнайтед15 14

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close