Англия U19 - Израиль U19 01 Июля прямая трансляция
Стадион: Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 18448
01 Июля 2022 года в 21:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2022, Финал
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия U19 - Израиль U19, которое состоится 01 Июля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2022, Финал, оно проводится на стадионе: Антон Малатински (Трнава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия U19
Израиль U19
Главные тренеры
|Иан Фостер
|Офир Хаим
История личных встреч
|25.06.2022
|U19 ЧЕ-2022
|Группа B
|0 : 1
Турнирная таблица
Плей-офф ЧМ
|Метка
| Словакия U19
Австрия U19
|1 : 0
1/2 финала
|Метка
SF2
| Англия U19
Италия U19
|2 : 1
SF1
| Франция U19
Израиль U19
|1 : 2
Финал
|Метка
F1
| Англия U19
Израиль U19
|01.07