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Туран - Тобол 01 Июля прямая трансляция

Стадион: БИИК (Шымкент, Казахстан), вместимость: 1000
01 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур
Туран
Тобол

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Туран - Тобол, которое состоится 01 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: БИИК (Шымкент, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Туран
      Туркестан
      Тобол
      Костанай
      Главные тренеры
      КазахстанКуаныш Кенжалиевич Кабдулов
      СербияМилан Миланович
      История личных встреч
      04.04.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 4 Тобол3 : 0Туран
      03.07.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 19 Туран2 : 4Тобол
      23.04.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 7 Тобол5 : 0Туран
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Астана1473429-162457,1
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Тобол1473423-172457,1
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Ордабасы1472521-142354,8
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Актобе1372417-152359,0
      5 Тараз1464418-132252,4
      6 Каспий1471615-152252,4
      7 Атырау1455417-152047,6
      8 Кайрат1455413-172047,6
      9 Шахтёр Крг1352618-171743,6
      10 Туран123639-101541,7
      11 Кызыл-Жар1436515-191535,7
      12 Аксу1342711-191435,9
      13
      Зона вылета
      		Акжайык133375-121230,8
      14
      Зона вылета
      		Мактаарал1424811-231023,8

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