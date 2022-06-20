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Форталеза - Эстудиантес 01 Июля прямая трансляция

Стадион: Кастелан (Форталеза, Бразилия), вместимость: 60342
01 Июля 2022 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч
Форталеза
Эстудиантес

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Форталеза - Эстудиантес, которое состоится 01 Июля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Кастелан (Форталеза, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Форталеза
      Форталеза, Бразилия
      Эстудиантес
      Ла-Плата, Аргентина
      Главные тренеры
      АргентинаХуан Пабло Войвода
      АргентинаРикардо Альберто Зелински
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      B04
      		 Эмелек (Эквадор)
      Атлетико Минейро (Бразилия)
      Эмелек
      Атлетико Минейро
      1 : 1
      Атлетико Минейро
      Эмелек
      06.07
      0
      0
      1
      1
      B01
      		 Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
      Либертад (Парагвай)
      Атлетико Паранаэнсе
      Либертад
      2 : 1
      Либертад
      Атлетико Паранаэнсе
      06.07
      1
      0
      2
      1
      B06
      		 Коринтианс (Бразилия)
      Бока Хуниорс (Аргентина)
      Коринтианс
      Бока Хуниорс
      0 : 0
      Бока Хуниорс
      Коринтианс
      06.07
      0
      0
      0
      0
      B03
      		 Серро Портеньо (Парагвай)
      Палмейрас (Бразилия)
      Серро Портеньо
      Палмейрас
      0 : 3
      Палмейрас
      Серро Портеньо
      07.07
      0
      1
      0
      3
      B07
      		 Тальерес (Аргентина)
      Колон (Аргентина)
      Тальерес
      Колон
      1 : 1
      Колон
      Тальерес
      07.07
      0
      0
      1
      1
      B05
      		 Депортес Толима (Колумбия)
      Фламенго (Бразилия)
      Депортес Толима
      Фламенго
      0 : 1
      Фламенго
      Депортес Толима
      07.07
      0
      1
      0
      1
      B08
      		 Велес Сарсфилд (Аргентина)
      Ривер Плейт (Аргентина)
      Велес Сарсфилд
      Ривер Плейт
      1 : 0
      Ривер Плейт
      Велес Сарсфилд
      07.07
      1
      0
      1
      0
      B02
      		 Форталеза (Бразилия)
      Эстудиантес (Аргентина)
      Форталеза
      Эстудиантес
      01.07
      Эстудиантес
      Форталеза
      08.07
      0
      0
      0
      0
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      QF1
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      QF2
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      QF3
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      QF4
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      SF1
       
       
      31.08
       
       
      07.09
      0
      0
      0
      0
      SF2
       
       
      31.08
       
       
      07.09
      0
      0
      0
      0
      Финал
      Метка
      F1
      		29.10

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