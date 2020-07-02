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Тигре - Тальерес 02 Июля прямая трансляция

02 Июля 2022 года в 21:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 6-й тур
Тигре
Тальерес

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тигре - Тальерес, которое состоится 02 Июля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Тигре
      Виктория
      Тальерес
      Кордова
      Главные тренеры
      Аргентина Диего Эрнан Мартинес
      Португалия Педру Кайшинья
      История личных встреч
      17.03.2019 Аргентина - Примера Тур 23 Тальерес1 : 3Тигре
      03.03.2018 Аргентина - Примера Тур 18 Тигре0 : 0Тальерес
      06.05.2017 Аргентина - Примера Тур 23 Тальерес1 : 2Тигре
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Ньюэллс Олд Бойз5 13
      2 Химнасия и Эсгрима5 11
      3 Расинг А5 9
      4 Бока Хуниорс5 9
      5 Ривер Плейт5 8
      6 Платенсе4 8
      7 Банфилд5 8
      8 Уракан5 8
      9 Сан-Лоренсо5 7
      10 Годой-Крус5 7
      11 Атлетико Тукуман5 7
      12 Аргентинос Хуниорс5 7
      13 Сентраль Кордова5 7
      14 Патронато5 7
      15 Индепендьенте5 7
      16 Эстудиантес5 7
      17 Унион5 7
      18 Атлетико Сармьенто4 6
      19 Ланус5 5
      20 Велес Сарсфилд5 5
      21 Колон5 5
      22 Тигре5 5
      23 Арсенал Саранди5 4
      24 Дефенса и Хустисия5 4
      25 Тальерес5 4
      26 Росарио Сентраль5 4
      27 Барракас Сентраль5 3
      28 Альдосиви5 1

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