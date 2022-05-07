Белшина - Арсенал 02 Июля прямая трансляция
Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
02 Июля 2022 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Арсенал, которое состоится 02 Июля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белшина
Бобруйск
Арсенал
Дзержинск
Главные тренеры
|Альберт Владимирович Рыбак
|Павел Васильевич Кирильчик
История личных встреч
|24.10.2021
|Беларусь - Первая лига
|Тур 28
|0 : 3
|25.08.2021
|Беларусь - Первая лига
|Тур 17
|4 : 1
|16.05.2021
|Беларусь - Первая лига
|Тур 6
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|12
|8
|3
|1
|23-5
|27
|75,0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|12
|8
|2
|2
|25-9
|26
|72,2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|12
|7
|4
|1
|19-11
|25
|69,4
|4
|Шахтёр С
|12
|6
|3
|3
|14-7
|21
|58,3
|5
|Ислочь
|12
|5
|4
|3
|18-15
|19
|52,8
|6
|Минск
|12
|6
|1
|5
|18-18
|19
|52,8
|7
|Неман
|12
|4
|6
|2
|17-14
|18
|50,0
|8
|Гомель
|12
|5
|3
|4
|15-14
|18
|50,0
|9
|Славия-Мозырь
|12
|5
|2
|5
|20-20
|17
|47,2
|10
|Слуцк
|12
|3
|6
|3
|14-18
|15
|41,7
|11
|Белшина
|12
|3
|5
|4
|16-18
|14
|38,9
|12
|Торпедо-БелАЗ
|12
|4
|2
|6
|11-16
|14
|38,9
|13
|Витебск
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|27,8
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|12
|1
|4
|7
|8-18
|7
|19,4
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|12
|1
|3
|8
|10-24
|6
|16,7
| 16
Зона вылета
|Динамо-Брест
|12
|0
|4
|8
|8-22
|4
|11,1