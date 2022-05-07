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Белшина - Арсенал 02 Июля прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
02 Июля 2022 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
Белшина
Арсенал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Арсенал, которое состоится 02 Июля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Белшина
      Бобруйск
      Арсенал
      Дзержинск
      Главные тренеры
      БеларусьАльберт Владимирович Рыбак
      БеларусьПавел Васильевич Кирильчик
      История личных встреч
      24.10.2021 Беларусь - Первая лига Тур 28 Белшина0 : 3Арсенал
      25.08.2021 Беларусь - Первая лига Тур 17 Арсенал4 : 1Белшина
      16.05.2021 Беларусь - Первая лига Тур 6 Белшина2 : 0Арсенал
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ1283123-52775,0
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1282225-92672,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн1274119-112569,4
      4 Шахтёр С1263314-72158,3
      5 Ислочь1254318-151952,8
      6 Минск1261518-181952,8
      7 Неман1246217-141850,0
      8 Гомель1253415-141850,0
      9 Славия-Мозырь1252520-201747,2
      10 Слуцк1236314-181541,7
      11 Белшина1235416-181438,9
      12 Торпедо-БелАЗ1242611-161438,9
      13 Витебск1224611-181027,8
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал121478-18719,4
      15
      Зона вылета
      		Днепр М1213810-24616,7
      16
      Зона вылета
      		Динамо-Брест120488-22411,1

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