Шахтёр Крг - Актобе 02 Июля прямая трансляция
Стадион: Шахтёр (Караганда, Казахстан), вместимость: 19500
02 Июля 2022 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр Крг - Актобе, которое состоится 02 Июля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Шахтёр (Караганда, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр Крг
Караганда
Актобе
Актобе
Главные тренеры
|Константин Владиленович Емельянов (и.о.)
|Пётр Климентьевич Бадло (и.о.)
История личных встреч
|03.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 1
|27.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 0
|19.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 3
|03.11.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 32
|3 : 2
|13.07.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 18
|2 : 2
|01.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 8
|3 : 0
|21.10.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 1
|01.07.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 16
|2 : 0
|22.04.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 1
|10.09.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 26
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|14
|7
|3
|4
|29-16
|24
|57,1
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|14
|7
|3
|4
|23-17
|24
|57,1
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|14
|7
|2
|5
|21-14
|23
|54,8
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|13
|7
|2
|4
|17-15
|23
|59,0
|5
|Тараз
|14
|6
|4
|4
|18-13
|22
|52,4
|6
|Каспий
|14
|7
|1
|6
|15-15
|22
|52,4
|7
|Атырау
|14
|5
|5
|4
|17-15
|20
|47,6
|8
|Кайрат
|14
|5
|5
|4
|13-17
|20
|47,6
|9
|Шахтёр Крг
|13
|5
|2
|6
|18-17
|17
|43,6
|10
|Туран
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|41,7
|11
|Кызыл-Жар
|14
|3
|6
|5
|15-19
|15
|35,7
|12
|Аксу
|13
|4
|2
|7
|11-19
|14
|35,9
| 13
Зона вылета
|Акжайык
|13
|3
|3
|7
|5-12
|12
|30,8
| 14
Зона вылета
|Мактаарал
|14
|2
|4
|8
|11-23
|10
|23,8