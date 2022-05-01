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Шахтёр Крг - Актобе 02 Июля прямая трансляция

Стадион: Шахтёр (Караганда, Казахстан), вместимость: 19500
02 Июля 2022 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур
Шахтёр Крг
Актобе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр Крг - Актобе, которое состоится 02 Июля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Шахтёр (Караганда, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шахтёр Крг
      Караганда
      Актобе
      Актобе
      Главные тренеры
      РоссияКонстантин Владиленович Емельянов (и.о.)
      УкраинаПётр Климентьевич Бадло (и.о.)
      История личных встреч
      03.04.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 4 Актобе1 : 1Шахтёр Крг
      27.06.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 18 Шахтёр Крг1 : 0Актобе
      19.04.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 6 Актобе0 : 3Шахтёр Крг
      03.11.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 32 Актобе3 : 2Шахтёр Крг
      13.07.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 18 Актобе2 : 2Шахтёр Крг
      01.05.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 8 Шахтёр Крг3 : 0Актобе
      21.10.2018 Казахстан - Премьер-лига Тур 30 Шахтёр Крг0 : 1Актобе
      01.07.2018 Казахстан - Премьер-лига Тур 16 Актобе2 : 0Шахтёр Крг
      22.04.2018 Казахстан - Премьер-лига Тур 6 Шахтёр Крг1 : 1Актобе
      10.09.2017 Казахстан - Премьер-лига Тур 26 Актобе2 : 0Шахтёр Крг
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Астана1473429-162457,1
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Тобол1473423-172457,1
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Ордабасы1472521-142354,8
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Актобе1372417-152359,0
      5 Тараз1464418-132252,4
      6 Каспий1471615-152252,4
      7 Атырау1455417-152047,6
      8 Кайрат1455413-172047,6
      9 Шахтёр Крг1352618-171743,6
      10 Туран123639-101541,7
      11 Кызыл-Жар1436515-191535,7
      12 Аксу1342711-191435,9
      13
      Зона вылета
      		Акжайык133375-121230,8
      14
      Зона вылета
      		Мактаарал1424811-231023,8

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