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Атырау - Тараз 02 Июля прямая трансляция

Стадион: Мунайши (Атырау, Казахстан), вместимость: 8660
02 Июля 2022 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур
Атырау
Тараз

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Тараз, которое состоится 02 Июля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мунайши (Атырау, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атырау
      Атырау
      Тараз
      Тараз
      Главные тренеры
      КазахстанКонстантин Горовенко
      КазахстанНуркен Калдыбекович Мазбаев
      История личных встреч
      03.04.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 4 Тараз0 : 1Атырау
      03.10.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 23 Тараз2 : 2Атырау
      15.05.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 11 Атырау1 : 0Тараз
      21.09.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 27 Тараз2 : 2Атырау
      31.05.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 13 Атырау1 : 1Тараз
      30.03.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 3 Тараз2 : 0Атырау
      28.10.2017 Казахстан - Премьер-лига Тур 32 Атырау3 : 2Тараз
      08.07.2017 Казахстан - Премьер-лига Тур 19 Атырау1 : 3Тараз
      29.04.2017 Казахстан - Премьер-лига Тур 9 Тараз1 : 2Атырау
      25.09.2016 Казахстан - Премьер-лига Тур 6 Атырау1 : 0Тараз
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Астана1473429-162457,1
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Тобол1473423-172457,1
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Ордабасы1472521-142354,8
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Актобе1372417-152359,0
      5 Тараз1464418-132252,4
      6 Каспий1471615-152252,4
      7 Атырау1455417-152047,6
      8 Кайрат1455413-172047,6
      9 Шахтёр Крг1352618-171743,6
      10 Туран123639-101541,7
      11 Кызыл-Жар1436515-191535,7
      12 Аксу1342711-191435,9
      13
      Зона вылета
      		Акжайык133375-121230,8
      14
      Зона вылета
      		Мактаарал1424811-231023,8

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