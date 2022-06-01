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Торонто - Сиэтл Саундерс 03 Июля прямая трансляция

Стадион: BMO Филд (Торонто, Канада), вместимость: 30991
03 Июля 2022 года в 02:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Торонто
Сиэтл Саундерс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торонто - Сиэтл Саундерс, которое состоится 03 Июля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: BMO Филд (Торонто, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торонто
      Торонто
      Сиэтл Саундерс
      Сиэтл
      Главные тренеры
      СШАБоб Брэдли
      СШАБриан Шметцер
      История личных встреч
      10.11.2019 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - Финал Сиэтл Саундерс3 : 1Торонто
      13.04.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс3 : 2Торонто
      10.05.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Торонто1 : 2Сиэтл Саундерс
      10.12.2017 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - Финал Торонто2 : 0Сиэтл Саундерс
      06.05.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс0 : 1Торонто
      11.12.2016 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - Финал Торонто0 : 0 4 : 5Сиэтл Саундерс
      03.07.2016 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Торонто1 : 1Сиэтл Саундерс
      06.09.2015 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс2 : 1Торонто
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес16 33
      2 Остин17 31
      3 Клёб де Фут Монреаль17 29
      4 Нью-Йорк Ред Буллз17 29
      5 Реал Солт-Лейк17 29
      6 Филадельфия Юнион17 29
      7 Нью-Йорк Сити16 28
      8 Даллас17 26
      9 Нэшвилл17 26
      10 Орландо Сити17 25
      11 Лос-Анджелес Гэлакси16 24
      12 Цинциннати17 24
      13 Нью-Инглэнд Революшн17 24
      14 Сиэтл Саундерс16 23
      15 Портленд Тимберс18 22
      16 Хьюстон Динамо17 21
      17 Миннесота Юнайтед17 21
      18 Интер Майами16 21
      19 Ванкувер Уайткэпс17 21
      20 Коламбус Крю16 21
      21 Шарлотт18 20
      22 Атланта Юнайтед16 19
      23 Колорадо Рэпидз16 19
      24 Торонто17 18
      25 Чикаго Файр17 17
      26 Спортинг Канзас-Сити18 16
      27 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      28 Ди-Си Юнайтед15 14

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