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Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 03 Июля прямая трансляция

Стадион: Би-Си Плэйс (Ванкувер, Канада), вместимость: 21000
03 Июля 2022 года в 05:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес, которое состоится 03 Июля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Би-Си Плэйс (Ванкувер, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ванкувер Уайткэпс
      Ванкувер
      Лос-Анджелес
      Лос-Анджелес
      Главные тренеры
      ИталияВанни Сартини
      СШАСтив Черундоло
      История личных встреч
      21.03.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес3 : 1Ванкувер Уайткэпс
      03.11.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес1 : 1Ванкувер Уайткэпс
      22.08.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс2 : 1Лос-Анджелес
      25.07.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес2 : 2Ванкувер Уайткэпс
      15.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс2 : 1Лос-Анджелес
      24.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес6 : 0Ванкувер Уайткэпс
      07.07.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес6 : 1Ванкувер Уайткэпс
      18.04.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс1 : 0Лос-Анджелес
      22.10.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес2 : 2Ванкувер Уайткэпс
      14.04.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс0 : 2Лос-Анджелес
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес16 33
      2 Остин17 31
      3 Клёб де Фут Монреаль17 29
      4 Нью-Йорк Ред Буллз17 29
      5 Реал Солт-Лейк17 29
      6 Филадельфия Юнион17 29
      7 Нью-Йорк Сити16 28
      8 Даллас17 26
      9 Нэшвилл17 26
      10 Орландо Сити17 25
      11 Лос-Анджелес Гэлакси16 24
      12 Цинциннати17 24
      13 Нью-Инглэнд Революшн17 24
      14 Сиэтл Саундерс16 23
      15 Портленд Тимберс18 22
      16 Хьюстон Динамо17 21
      17 Миннесота Юнайтед17 21
      18 Интер Майами16 21
      19 Ванкувер Уайткэпс17 21
      20 Коламбус Крю16 21
      21 Шарлотт18 20
      22 Атланта Юнайтед16 19
      23 Колорадо Рэпидз16 19
      24 Торонто17 18
      25 Чикаго Файр17 17
      26 Спортинг Канзас-Сити18 16
      27 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      28 Ди-Си Юнайтед15 14

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