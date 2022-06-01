Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 03 Июля прямая трансляция
Стадион: Би-Си Плэйс (Ванкувер, Канада), вместимость: 21000
03 Июля 2022 года в 05:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес, которое состоится 03 Июля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Би-Си Плэйс (Ванкувер, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Ванни Сартини
|Стив Черундоло
История личных встреч
|21.03.2022
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 1
|03.11.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|22.08.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|25.07.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 2
|15.10.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|24.09.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|6 : 0
|07.07.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|6 : 1
|18.04.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|22.10.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 2
|14.04.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|16
|33
|2
|Остин
|17
|31
|3
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|29
|4
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|29
|5
|Реал Солт-Лейк
|17
|29
|6
|Филадельфия Юнион
|17
|29
|7
|Нью-Йорк Сити
|16
|28
|8
|Даллас
|17
|26
|9
|Нэшвилл
|17
|26
|10
|Орландо Сити
|17
|25
|11
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|24
|12
|Цинциннати
|17
|24
|13
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|24
|14
|Сиэтл Саундерс
|16
|23
|15
|Портленд Тимберс
|18
|22
|16
|Хьюстон Динамо
|17
|21
|17
|Миннесота Юнайтед
|17
|21
|18
|Интер Майами
|16
|21
|19
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|21
|20
|Коламбус Крю
|16
|21
|21
|Шарлотт
|18
|20
|22
|Атланта Юнайтед
|16
|19
|23
|Колорадо Рэпидз
|16
|19
|24
|Торонто
|17
|18
|25
|Чикаго Файр
|17
|17
|26
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|16
|27
|Сан-Хосе Эртквейкс
|16
|15
|28
|Ди-Си Юнайтед
|15
|14