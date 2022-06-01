Годой-Крус - Колон 03 Июля прямая трансляция
03 Июля 2022 года в 00:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 6-й тур
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Годой-Крус - Колон, которое состоится 03 Июля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Годой-Крус
Годой-Крус
Колон
Санта-Фе
Главные тренеры
|Серхио Гомес
|Хулио Сесар Фальсьони
История личных встреч
|17.02.2022
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. Тур 2
|3 : 1
|31.07.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 4
|1 : 0
|19.04.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. Тур 10
|2 : 2
|22.10.2019
|Аргентина - Примера
|Тур 10
|2 : 1
|22.09.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 6
|3 : 1
|03.04.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 21
|2 : 1
|08.04.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 19
|1 : 0
|22.02.2016
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 4
|4 : 1
|31.10.2015
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 29
|1 : 3
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|13
|2
|Химнасия и Эсгрима
|5
|11
|3
|Банфилд
|6
|11
|4
|Аргентинос Хуниорс
|6
|10
|5
|Расинг А
|5
|9
|6
|Бока Хуниорс
|6
|9
|7
|Ривер Плейт
|5
|8
|8
|Платенсе
|4
|8
|9
|Уракан
|5
|8
|10
|Сан-Лоренсо
|5
|7
|11
|Годой-Крус
|5
|7
|12
|Атлетико Тукуман
|5
|7
|13
|Патронато
|5
|7
|14
|Сентраль Кордова
|6
|7
|15
|Индепендьенте
|5
|7
|16
|Эстудиантес
|5
|7
|17
|Унион
|5
|7
|18
|Атлетико Сармьенто
|4
|6
|19
|Ланус
|5
|5
|20
|Велес Сарсфилд
|5
|5
|21
|Колон
|5
|5
|22
|Тигре
|5
|5
|23
|Арсенал Саранди
|5
|4
|24
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|25
|Тальерес
|5
|4
|26
|Росарио Сентраль
|5
|4
|27
|Барракас Сентраль
|5
|3
|28
|Альдосиви
|5
|1