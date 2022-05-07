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Витебск - Динамо-Брест 03 Июля прямая трансляция

Стадион: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь), вместимость: 8350
03 Июля 2022 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
Витебск
Динамо-Брест

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Динамо-Брест, которое состоится 03 Июля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Витебск
      Витебск
      Динамо-Брест
      Брест
      Главные тренеры
      БеларусьЕвгений Юрьевич Чернухин
      БеларусьСергей Петрович Ковальчук
      История личных встреч
      12.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Динамо-Брест1 : 0Витебск
      06.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Витебск2 : 0Динамо-Брест
      29.08.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Витебск3 : 1Динамо-Брест
      24.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Динамо-Брест0 : 0Витебск
      31.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Динамо-Брест1 : 0Витебск
      18.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Витебск1 : 0Динамо-Брест
      24.11.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 29 Динамо-Брест1 : 0Витебск
      06.07.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 14 Витебск0 : 1Динамо-Брест
      22.09.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Витебск0 : 1Динамо-Брест
      12.05.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Динамо-Брест3 : 1Витебск
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ1283123-52775,0
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1282225-92672,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн1274119-112569,4
      4 Шахтёр С1263314-72158,3
      5 Ислочь1254318-151952,8
      6 Минск1261518-181952,8
      7 Неман1246217-141850,0
      8 Гомель1253415-141850,0
      9 Славия-Мозырь1252520-201747,2
      10 Слуцк1236314-181541,7
      11 Белшина1235416-181438,9
      12 Торпедо-БелАЗ1242611-161438,9
      13 Витебск1224611-181027,8
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал121478-18719,4
      15
      Зона вылета
      		Днепр М1213810-24616,7
      16
      Зона вылета
      		Динамо-Брест120488-22411,1

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