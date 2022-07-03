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Гомель - Неман 03 Июля прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
03 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
Гомель
Неман

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Неман, которое состоится 03 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Гомель
      Гомель
      Неман
      Гродно
      Главные тренеры
      БеларусьВладимир Владимирович Невинский
      БеларусьИгорь Николаевич Ковалевич
      История личных встреч
      15.08.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Неман1 : 0Гомель
      11.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Гомель2 : 0Неман
      19.07.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Неман1 : 1Гомель
      29.03.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Гомель2 : 3Неман
      01.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 23 Неман2 : 0Гомель
      21.05.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Гомель0 : 2Неман
      21.10.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Неман3 : 0Гомель
      03.06.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Гомель2 : 2Неман
      09.08.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Неман1 : 0Гомель
      18.04.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Гомель0 : 0Неман
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ1283123-52775,0
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1282225-92672,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн1274119-112569,4
      4 Шахтёр С1263314-72158,3
      5 Ислочь1254318-151952,8
      6 Минск1261518-181952,8
      7 Неман1246217-141850,0
      8 Гомель1253415-141850,0
      9 Славия-Мозырь1252520-201747,2
      10 Слуцк1236314-181541,7
      11 Белшина1235416-181438,9
      12 Торпедо-БелАЗ1242611-161438,9
      13 Витебск1224611-181027,8
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал121478-18719,4
      15
      Зона вылета
      		Днепр М1213810-24616,7
      16
      Зона вылета
      		Динамо-Брест120488-22411,1

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