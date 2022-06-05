Палмейрас - Атлетико Паранаэнсе 03 Июля прямая трансляция
Стадион: Аллиянс Парке - Палестра Италия (Сан-Паулу, Бразилия), вместимость: 43603
03 Июля 2022 года в 03:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 15-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Атлетико Паранаэнсе, которое состоится 03 Июля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Аллиянс Парке - Палестра Италия (Сан-Паулу, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба
Главные тренеры
|Абел Феррейра
|Луис Фелипе Сколари
История личных встреч
|03.03.2022
|Рекопа Южной Америки
|Финал
|2 : 0
|24.02.2022
|Рекопа Южной Америки
|Финал
|2 : 2
|07.12.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 37
|0 : 0
|29.08.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 18
|2 : 1
|28.11.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 23
|3 : 0
|20.08.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 4
|0 : 1
|21.10.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 27
|1 : 1
|08.06.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 8
|1 : 0
|06.09.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 23
|2 : 0
|06.05.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 4
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|13
|8
|4
|1
|25-8
|28
|71,8
|2
|Коринтианс
|14
|7
|5
|2
|17-10
|26
|61,9
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|3
|4
|17-15
|24
|57,1
|4
|Интернасьонал
|14
|6
|6
|2
|21-14
|24
|57,1
|5
|Атлетико Минейро
|14
|6
|6
|2
|22-16
|24
|57,1
|6
|Сантос
|14
|4
|7
|3
|18-13
|19
|45,2
|7
|Сан-Паулу
|14
|4
|7
|3
|18-15
|19
|45,2
|8
|Фламенго
|14
|5
|3
|6
|16-15
|18
|42,9
|9
|Флуминенсе
|13
|5
|3
|5
|15-14
|18
|46,2
|10
|Ботафого
|13
|5
|3
|5
|16-18
|18
|46,2
|11
|Ред Булл Брагантино
|14
|4
|6
|4
|20-19
|18
|42,9
|12
|Аваи
|13
|5
|2
|6
|15-19
|17
|43,6
|13
|Атлетико Гояниенсе
|14
|4
|5
|5
|16-19
|17
|40,5
|14
|Гояс
|14
|4
|5
|5
|14-17
|17
|40,5
|15
|Сеара
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|40,5
|16
|Коритиба
|14
|4
|3
|7
|16-22
|15
|35,7
| 17
Зона вылета
|Америка Минейро
|14
|4
|3
|7
|11-17
|15
|35,7
| 18
Зона вылета
|Куяба
|14
|3
|4
|7
|9-16
|13
|31,0
| 19
Зона вылета
|Жувентуде
|14
|2
|5
|7
|12-24
|11
|26,2
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|14
|2
|4
|8
|12-19
|10
|23,8