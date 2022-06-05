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Атлетико Гояниенсе - Сан-Паулу 03 Июля прямая трансляция

Стадион: Серра Доурада (Гояния, Бразилия), вместимость: 54084
03 Июля 2022 года в 22:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 15-й тур
Атлетико Гояниенсе
Сан-Паулу

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Гояниенсе - Сан-Паулу, которое состоится 03 Июля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Серра Доурада (Гояния, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико Гояниенсе
      Гояния
      Сан-Паулу
      Сан-Паулу
      Главные тренеры
      БразилияУмберто Луренсо Лузер Филхо
      БразилияРожерио Муке Сени
      История личных встреч
      19.09.2021 Бразилия - Серия А Тур 21 Сан-Паулу2 : 1Атлетико Гояниенсе
      06.06.2021 Бразилия - Серия А Тур 2 Атлетико Гояниенсе2 : 0Сан-Паулу
      31.01.2021 Бразилия - Серия А Тур 33 Атлетико Гояниенсе2 : 1Сан-Паулу
      08.10.2020 Бразилия - Серия А Тур 14 Сан-Паулу3 : 0Атлетико Гояниенсе
      05.11.2017 Бразилия - Серия А Тур 32 Атлетико Гояниенсе0 : 1Сан-Паулу
      14.07.2017 Бразилия - Серия А Тур 13 Сан-Паулу2 : 2Атлетико Гояниенсе
      19.10.2012 Бразилия - Серия А Тур 31 Сан-Паулу2 : 0Атлетико Гояниенсе
      26.07.2012 Бразилия - Серия А Тур 12 Атлетико Гояниенсе4 : 3Сан-Паулу
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас1384125-82871,8
      2 Коринтианс1475217-102661,9
      3 Атлетико Паранаэнсе1473417-152457,1
      4 Интернасьонал1466221-142457,1
      5 Атлетико Минейро1466222-162457,1
      6 Сантос1447318-131945,2
      7 Сан-Паулу1447318-151945,2
      8 Фламенго1453616-151842,9
      9 Флуминенсе1353515-141846,2
      10 Ботафого1353516-181846,2
      11 Ред Булл Брагантино1446420-191842,9
      12 Аваи1352615-191743,6
      13 Атлетико Гояниенсе1445516-191740,5
      14 Гояс1445514-171740,5
      15 Сеара1438314-141740,5
      16 Коритиба1443716-221535,7
      17
      Зона вылета
      		Америка Минейро1443711-171535,7
      18
      Зона вылета
      		Куяба143479-161331,0
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде1425712-241126,2
      20
      Зона вылета
      		Форталеза1424812-191023,8

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