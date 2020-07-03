Кайрат - Акжайык 03 Июля прямая трансляция
Стадион: Центральный (Алма-Ата, Казахстан), вместимость: 26242
03 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Акжайык, которое состоится 03 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Алма-Ата, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Акжайык
Уральск
Главные тренеры
|Курбан Бекиевич Бердыев
|Владимир Иванович Мазяр
История личных встреч
|04.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 0
|03.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 23
|3 : 1
|14.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 0
|16.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 1
|17.06.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 2
|07.04.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 4
|3 : 0
|21.10.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 31
|2 : 1
|09.07.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 1
|29.04.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 9
|4 : 1
|29.05.2016
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 13
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Тобол
|15
|7
|4
|4
|25-19
|25
|55,6
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|14
|7
|3
|4
|29-16
|24
|57,1
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|14
|7
|2
|5
|21-14
|23
|54,8
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|13
|7
|2
|4
|17-15
|23
|59,0
|5
|Тараз
|14
|6
|4
|4
|18-13
|22
|52,4
|6
|Каспий
|14
|7
|1
|6
|15-15
|22
|52,4
|7
|Атырау
|14
|5
|5
|4
|17-15
|20
|47,6
|8
|Кайрат
|14
|5
|5
|4
|13-17
|20
|47,6
|9
|Шахтёр Крг
|13
|5
|2
|6
|18-17
|17
|43,6
|10
|Туран
|13
|3
|7
|3
|11-12
|16
|41,0
|11
|Кызыл-Жар
|14
|3
|6
|5
|15-19
|15
|35,7
|12
|Аксу
|13
|4
|2
|7
|11-19
|14
|35,9
| 13
Зона вылета
|Акжайык
|13
|3
|3
|7
|5-12
|12
|30,8
| 14
Зона вылета
|Мактаарал
|14
|2
|4
|8
|11-23
|10
|23,8