Словакия - Латвия прямая трансляция 03.07.2022
Стадион: Шпортова Гала (Левице, Словакия), вместимость: 2000
03 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2023 - Европа (м), Группа A. 6-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Латвия, которое состоится 03 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 - Европа (м), Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Шпортова Гала (Левице, Словакия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия
Латвия
Главные тренеры
|Олег Владимирович Мелещенко
|Лука Банки
История личных встреч
|29.11.2021
|ЧМ-2023 - Европа (м)
|Группа A. Тур 2
|82 : 74
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Латвия
|5
|0.800
|2
|Бельгия
|5
|0.600
|3
|Сербия
|5
|0.600
|4
|Словакия
|5
|0.000
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Греция
|4
|0.750
|2
|Турция
|3
|0.333
|3
|Великобритания
|3
|0.333
|4
|Беларусь
|0
|0.000
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Финляндия
|5
|0.800
|2
|Словения
|5
|0.600
|3
|Швеция
|5
|0.400
|4
|Хорватия
|5
|0.200
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Германия
|5
|0.800
|2
|Польша
|5
|0.400
|3
|Израиль
|5
|0.400
|4
|Эстония
|5
|0.400
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Франция
|5
|0.800
|2
|Черногория
|5
|0.600
|3
|Венгрия
|5
|0.600
|4
|Португалия
|5
|0.000
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Литва
|5
|1.000
|2
|Чехия
|5
|0.400
|3
|Босния и Герцеговина
|5
|0.400
|4
|Болгария
|5
|0.200
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Испания
|4
|1.000
|2
|Грузия
|5
|0.600
|3
|Украина
|4
|0.500
|4
|Северная Македония
|5
|0.000
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Исландия
|4
|0.750
|2
|Италия
|3
|0.667
|3
|Нидерланды
|3
|0.000
|4
|Россия
|0
|0.000