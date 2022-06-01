ЦСКА - Пари Нижний Новгород 04 Июля прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
04 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Кубок PARI Премьер
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Пари Нижний Новгород, которое состоится 04 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок PARI Премьер, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|26.03.2022
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|05.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 0
|27.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|0 : 2
|19.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|5-2
|7
|77,8
|2
|Сочи
|2
|1
|1
|2-2
|3
|50,0
|3
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
|2
|2-2
|2
|33,3
|4
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0-3
|0
|0,0