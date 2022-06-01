01:58 ()
Свернуть список

ЦСКА - Пари Нижний Новгород 04 Июля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
04 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Кубок PARI Премьер
ЦСКАПари Нижний Новгород

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Пари Нижний Новгород, которое состоится 04 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок PARI Премьер, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ЦСКА
      Москва
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Главные тренеры
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      История личных встреч
      26.03.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи ЦСКА2 : 0Пари Нижний Новгород
      05.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 20 ЦСКА1 : 0Пари Нижний Новгород
      27.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Пари Нижний Новгород0 : 2ЦСКА
      19.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи ЦСКА2 : 1Пари Нижний Новгород
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВП Мячи Очки% очков
      1 Зенит3305-2777,8
      2 Сочи2112-2350,0
      3 Пари Нижний Новгород2022-2233,3
      4 ЦСКА1010-300,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close