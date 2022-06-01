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Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 04 Июля прямая трансляция

Стадион: Янки (Нью-Йорк, США), вместимость: 54251
04 Июля 2022 года в 00:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед, которое состоится 04 Июля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Янки (Нью-Йорк, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нью-Йорк Сити
      Нью-Йорк
      Атланта Юнайтед
      Атланта
      Главные тренеры
      НорвегияРонни Дейла
      МексикаГонсало Пинеда
      История личных встреч
      21.11.2021 MLS - Высшая лига футбола Раунд плей-ин Нью-Йорк Сити2 : 0Атланта Юнайтед
      21.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Атланта Юнайтед1 : 1Нью-Йорк Сити
      24.06.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити1 : 0Атланта Юнайтед
      26.09.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити4 : 1Атланта Юнайтед
      11.08.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Атланта Юнайтед2 : 1Нью-Йорк Сити
      12.11.2018 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - Полуфиналы конференций Атланта Юнайтед3 : 1Нью-Йорк Сити
      05.11.2018 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - Полуфиналы конференций Нью-Йорк Сити0 : 1Атланта Юнайтед
      09.06.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити1 : 1Атланта Юнайтед
      16.04.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Атланта Юнайтед2 : 2Нью-Йорк Сити
      29.05.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Атланта Юнайтед3 : 1Нью-Йорк Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес17 33
      2 Остин17 31
      3 Клёб де Фут Монреаль17 29
      4 Нью-Йорк Ред Буллз17 29
      5 Реал Солт-Лейк17 29
      6 Филадельфия Юнион17 29
      7 Нью-Йорк Сити16 28
      8 Сиэтл Саундерс17 26
      9 Даллас17 26
      10 Нэшвилл17 26
      11 Орландо Сити17 25
      12 Лос-Анджелес Гэлакси16 24
      13 Цинциннати17 24
      14 Ванкувер Уайткэпс18 24
      15 Нью-Инглэнд Революшн17 24
      16 Портленд Тимберс18 22
      17 Хьюстон Динамо17 21
      18 Миннесота Юнайтед17 21
      19 Интер Майами16 21
      20 Коламбус Крю16 21
      21 Шарлотт18 20
      22 Атланта Юнайтед16 19
      23 Колорадо Рэпидз16 19
      24 Торонто18 18
      25 Чикаго Файр17 17
      26 Спортинг Канзас-Сити18 16
      27 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      28 Ди-Си Юнайтед15 14

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