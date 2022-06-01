Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 04 Июля прямая трансляция
Стадион: Алльянз Филд (Сент-Пол, США), вместимость: 19400
04 Июля 2022 года в 03:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк, которое состоится 04 Июля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Алльянз Филд (Сент-Пол, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Юнайтед
Сент-Пол
Реал Солт-Лейк
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
|Адриан Хит
|Пабло Мастроени
История личных встреч
|30.05.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|25.04.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 2
|28.09.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 0
|07.09.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|4 : 0
|18.07.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Группа D
|0 : 0
|16.09.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 1
|21.07.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|16.09.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|15.07.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 2
|18.06.2017
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|17
|33
|2
|Остин
|17
|31
|3
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|29
|4
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|29
|5
|Реал Солт-Лейк
|17
|29
|6
|Филадельфия Юнион
|17
|29
|7
|Нью-Йорк Сити
|16
|28
|8
|Сиэтл Саундерс
|17
|26
|9
|Даллас
|17
|26
|10
|Нэшвилл
|17
|26
|11
|Орландо Сити
|17
|25
|12
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|24
|13
|Цинциннати
|17
|24
|14
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|24
|15
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|24
|16
|Портленд Тимберс
|18
|22
|17
|Хьюстон Динамо
|17
|21
|18
|Миннесота Юнайтед
|17
|21
|19
|Интер Майами
|16
|21
|20
|Коламбус Крю
|16
|21
|21
|Шарлотт
|18
|20
|22
|Атланта Юнайтед
|16
|19
|23
|Колорадо Рэпидз
|16
|19
|24
|Торонто
|18
|18
|25
|Чикаго Файр
|17
|17
|26
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|16
|27
|Сан-Хосе Эртквейкс
|16
|15
|28
|Ди-Си Юнайтед
|15
|14