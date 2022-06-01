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Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 04 Июля прямая трансляция

Стадион: Алльянз Филд (Сент-Пол, США), вместимость: 19400
04 Июля 2022 года в 03:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк, которое состоится 04 Июля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Алльянз Филд (Сент-Пол, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Миннесота Юнайтед
      Сент-Пол
      Реал Солт-Лейк
      Солт-Лейк-Сити
      Главные тренеры
      СШААдриан Хит
      СШАПабло Мастроени
      История личных встреч
      30.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк1 : 1Миннесота Юнайтед
      25.04.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Миннесота Юнайтед1 : 2Реал Солт-Лейк
      28.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Миннесота Юнайтед0 : 0Реал Солт-Лейк
      07.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Миннесота Юнайтед4 : 0Реал Солт-Лейк
      18.07.2020 MLS - Высшая лига футбола Группа D Реал Солт-Лейк0 : 0Миннесота Юнайтед
      16.09.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Миннесота Юнайтед3 : 1Реал Солт-Лейк
      21.07.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк1 : 1Миннесота Юнайтед
      16.09.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк1 : 1Миннесота Юнайтед
      15.07.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Миннесота Юнайтед3 : 2Реал Солт-Лейк
      18.06.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк1 : 0Миннесота Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес17 33
      2 Остин17 31
      3 Клёб де Фут Монреаль17 29
      4 Нью-Йорк Ред Буллз17 29
      5 Реал Солт-Лейк17 29
      6 Филадельфия Юнион17 29
      7 Нью-Йорк Сити16 28
      8 Сиэтл Саундерс17 26
      9 Даллас17 26
      10 Нэшвилл17 26
      11 Орландо Сити17 25
      12 Лос-Анджелес Гэлакси16 24
      13 Цинциннати17 24
      14 Ванкувер Уайткэпс18 24
      15 Нью-Инглэнд Революшн17 24
      16 Портленд Тимберс18 22
      17 Хьюстон Динамо17 21
      18 Миннесота Юнайтед17 21
      19 Интер Майами16 21
      20 Коламбус Крю16 21
      21 Шарлотт18 20
      22 Атланта Юнайтед16 19
      23 Колорадо Рэпидз16 19
      24 Торонто18 18
      25 Чикаго Файр17 17
      26 Спортинг Канзас-Сити18 16
      27 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      28 Ди-Си Юнайтед15 14

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