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Хьюстон Динамо - Шарлотт 04 Июля прямая трансляция

Стадион: BBVA Compass (Хьюстон, США), вместимость: 22039
04 Июля 2022 года в 03:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Хьюстон Динамо
Шарлотт

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хьюстон Динамо - Шарлотт, которое состоится 04 Июля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: BBVA Compass (Хьюстон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хьюстон Динамо
      Хьюстон
      Шарлотт
      Шарлотт
      Главные тренеры
      БразилияПауло Роберто Корради Нагамура
      ИспанияМигель Анхель Рамирес
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес17 33
      2 Остин17 31
      3 Клёб де Фут Монреаль17 29
      4 Нью-Йорк Ред Буллз17 29
      5 Реал Солт-Лейк17 29
      6 Филадельфия Юнион17 29
      7 Нью-Йорк Сити16 28
      8 Сиэтл Саундерс17 26
      9 Даллас17 26
      10 Нэшвилл17 26
      11 Орландо Сити17 25
      12 Лос-Анджелес Гэлакси16 24
      13 Цинциннати17 24
      14 Ванкувер Уайткэпс18 24
      15 Нью-Инглэнд Революшн17 24
      16 Портленд Тимберс18 22
      17 Хьюстон Динамо17 21
      18 Миннесота Юнайтед17 21
      19 Интер Майами16 21
      20 Коламбус Крю16 21
      21 Шарлотт18 20
      22 Атланта Юнайтед16 19
      23 Колорадо Рэпидз16 19
      24 Торонто18 18
      25 Чикаго Файр17 17
      26 Спортинг Канзас-Сити18 16
      27 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      28 Ди-Си Юнайтед15 14

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