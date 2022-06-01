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Сан-Хосе Эртквейкс - Чикаго Файр 04 Июля прямая трансляция

Стадион: ПэйПал Парк (Сан-Хосе, Калифорния, США), вместимость: 18000
04 Июля 2022 года в 04:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Сан-Хосе Эртквейкс
Чикаго Файр

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Хосе Эртквейкс - Чикаго Файр, которое состоится 04 Июля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: ПэйПал Парк (Сан-Хосе, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сан-Хосе Эртквейкс
      Сан-Хосе
      Чикаго Файр
      Чикаго
      Главные тренеры
      ИспанияАлекс Ковело (и.о.)
      Сент-Винсент и ГренадиныЭзра Хендриксон
      История личных встреч
      20.07.2020 MLS - Высшая лига футбола Группа B Чикаго Файр0 : 2Сан-Хосе Эртквейкс
      18.05.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сан-Хосе Эртквейкс4 : 1Чикаго Файр
      03.06.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Чикаго Файр2 : 1Сан-Хосе Эртквейкс
      28.09.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сан-Хосе Эртквейкс1 : 4Чикаго Файр
      02.07.2016 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Чикаго Файр1 : 0Сан-Хосе Эртквейкс
      23.03.2015 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сан-Хосе Эртквейкс2 : 1Чикаго Файр
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес17 33
      2 Остин17 31
      3 Клёб де Фут Монреаль17 29
      4 Нью-Йорк Ред Буллз17 29
      5 Реал Солт-Лейк17 29
      6 Филадельфия Юнион17 29
      7 Нью-Йорк Сити16 28
      8 Сиэтл Саундерс17 26
      9 Даллас17 26
      10 Нэшвилл17 26
      11 Орландо Сити17 25
      12 Лос-Анджелес Гэлакси16 24
      13 Цинциннати17 24
      14 Ванкувер Уайткэпс18 24
      15 Нью-Инглэнд Революшн17 24
      16 Портленд Тимберс18 22
      17 Хьюстон Динамо17 21
      18 Миннесота Юнайтед17 21
      19 Интер Майами16 21
      20 Коламбус Крю16 21
      21 Шарлотт18 20
      22 Атланта Юнайтед16 19
      23 Колорадо Рэпидз16 19
      24 Торонто18 18
      25 Чикаго Файр17 17
      26 Спортинг Канзас-Сити18 16
      27 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      28 Ди-Си Юнайтед15 14

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