Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 04 Июля прямая трансляция
Стадион: Чилдренс Мёрси Парк (Канзас-Сити, США), вместимость: 18467
04 Июля 2022 года в 03:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз, которое состоится 04 Июля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Чилдренс Мёрси Парк (Канзас-Сити, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
Главные тренеры
|Питер Джозеф Вермес
|Герхард Штрубер
История личных встреч
|18.04.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 2
|15.04.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 2
|15.07.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 2
|04.05.2017
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|10.04.2016
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 2
|09.03.2015
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|17
|33
|2
|Остин
|17
|31
|3
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|29
|4
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|29
|5
|Реал Солт-Лейк
|17
|29
|6
|Филадельфия Юнион
|17
|29
|7
|Нью-Йорк Сити
|16
|28
|8
|Сиэтл Саундерс
|17
|26
|9
|Даллас
|17
|26
|10
|Нэшвилл
|17
|26
|11
|Орландо Сити
|17
|25
|12
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|24
|13
|Цинциннати
|17
|24
|14
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|24
|15
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|24
|16
|Портленд Тимберс
|18
|22
|17
|Хьюстон Динамо
|17
|21
|18
|Миннесота Юнайтед
|17
|21
|19
|Интер Майами
|16
|21
|20
|Коламбус Крю
|16
|21
|21
|Шарлотт
|18
|20
|22
|Атланта Юнайтед
|16
|19
|23
|Колорадо Рэпидз
|16
|19
|24
|Торонто
|18
|18
|25
|Чикаго Файр
|17
|17
|26
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|16
|27
|Сан-Хосе Эртквейкс
|16
|15
|28
|Ди-Си Юнайтед
|15
|14