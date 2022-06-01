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Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 04 Июля прямая трансляция

Стадион: Чилдренс Мёрси Парк (Канзас-Сити, США), вместимость: 18467
04 Июля 2022 года в 03:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Спортинг Канзас-Сити
Нью-Йорк Ред Буллз

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз, которое состоится 04 Июля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Чилдренс Мёрси Парк (Канзас-Сити, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спортинг Канзас-Сити
      Канзас-Сити
      Нью-Йорк Ред Буллз
      Хэррисон
      Главные тренеры
      СШАПитер Джозеф Вермес
      АвстрияГерхард Штрубер
      История личных встреч
      18.04.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз1 : 2Спортинг Канзас-Сити
      15.04.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Спортинг Канзас-Сити2 : 2Нью-Йорк Ред Буллз
      15.07.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз3 : 2Спортинг Канзас-Сити
      04.05.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Спортинг Канзас-Сити2 : 0Нью-Йорк Ред Буллз
      10.04.2016 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз0 : 2Спортинг Канзас-Сити
      09.03.2015 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Спортинг Канзас-Сити1 : 1Нью-Йорк Ред Буллз
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес17 33
      2 Остин17 31
      3 Клёб де Фут Монреаль17 29
      4 Нью-Йорк Ред Буллз17 29
      5 Реал Солт-Лейк17 29
      6 Филадельфия Юнион17 29
      7 Нью-Йорк Сити16 28
      8 Сиэтл Саундерс17 26
      9 Даллас17 26
      10 Нэшвилл17 26
      11 Орландо Сити17 25
      12 Лос-Анджелес Гэлакси16 24
      13 Цинциннати17 24
      14 Ванкувер Уайткэпс18 24
      15 Нью-Инглэнд Революшн17 24
      16 Портленд Тимберс18 22
      17 Хьюстон Динамо17 21
      18 Миннесота Юнайтед17 21
      19 Интер Майами16 21
      20 Коламбус Крю16 21
      21 Шарлотт18 20
      22 Атланта Юнайтед16 19
      23 Колорадо Рэпидз16 19
      24 Торонто18 18
      25 Чикаго Файр17 17
      26 Спортинг Канзас-Сити18 16
      27 Сан-Хосе Эртквейкс16 15
      28 Ди-Си Юнайтед15 14

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