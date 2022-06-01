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Атлетико Сармьенто - Расинг А 04 Июля прямая трансляция

04 Июля 2022 года в 00:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 6-й тур
Атлетико Сармьенто
Расинг А

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Сармьенто - Расинг А, которое состоится 04 Июля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико Сармьенто
      Хунин
      Расинг А
      Авельянеда
      Главные тренеры
      АргентинаИсраэль Алехандро Дамонте
      АргентинаФернандо Рубен Гаго
      История личных встреч
      02.04.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 8 Расинг А4 : 1Атлетико Сармьенто
      01.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 4 Расинг А1 : 0Атлетико Сармьенто
      16.04.2017 Аргентина - Примера Тур 20 Атлетико Сармьенто1 : 2Расинг А
      19.07.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 17 Расинг А2 : 1Атлетико Сармьенто
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Химнасия и Эсгрима6 14
      2 Ньюэллс Олд Бойз5 13
      3 Банфилд6 11
      4 Годой-Крус6 10
      5 Атлетико Тукуман6 10
      6 Аргентинос Хуниорс6 10
      7 Расинг А5 9
      8 Бока Хуниорс6 9
      9 Ривер Плейт5 8
      10 Платенсе4 8
      11 Уракан5 8
      12 Сан-Лоренсо5 7
      13 Патронато5 7
      14 Сентраль Кордова6 7
      15 Индепендьенте5 7
      16 Эстудиантес5 7
      17 Унион5 7
      18 Атлетико Сармьенто4 6
      19 Тигре6 6
      20 Ланус5 5
      21 Колон6 5
      22 Тальерес6 5
      23 Велес Сарсфилд6 5
      24 Арсенал Саранди5 4
      25 Дефенса и Хустисия6 4
      26 Росарио Сентраль5 4
      27 Барракас Сентраль5 3
      28 Альдосиви5 1

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