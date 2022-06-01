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Уракан - Ривер Плейт 04 Июля прямая трансляция

04 Июля 2022 года в 03:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 6-й тур
Уракан
Ривер Плейт

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уракан - Ривер Плейт, которое состоится 04 Июля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Уракан
      Буэнос-Айрес
      Ривер Плейт
      Буэнос-Айрес
      Главные тренеры
      АргентинаФранк Дарио Куделька
      АргентинаМарсело Гальярдо
      История личных встреч
      02.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 4 Ривер Плейт1 : 1Уракан
      21.12.2020 Аргентина - Примера Плей-офф чемпионов - Группа A. Тур 2 Уракан1 : 3Ривер Плейт
      15.09.2019 Аргентина - Примера Тур 6 Уракан0 : 4Ривер Плейт
      13.08.2018 Аргентина - Примера Тур 1 Уракан0 : 0Ривер Плейт
      29.01.2018 Аргентина - Примера Тур 13 Уракан1 : 0Ривер Плейт
      27.11.2016 Аргентина - Примера Тур 11 Ривер Плейт1 : 0Уракан
      31.08.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 22 Ривер Плейт1 : 1Уракан
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Химнасия и Эсгрима6 14
      2 Ньюэллс Олд Бойз5 13
      3 Банфилд6 11
      4 Годой-Крус6 10
      5 Атлетико Тукуман6 10
      6 Аргентинос Хуниорс6 10
      7 Расинг А5 9
      8 Бока Хуниорс6 9
      9 Ривер Плейт5 8
      10 Платенсе4 8
      11 Уракан5 8
      12 Сан-Лоренсо5 7
      13 Патронато5 7
      14 Сентраль Кордова6 7
      15 Индепендьенте5 7
      16 Эстудиантес5 7
      17 Унион5 7
      18 Атлетико Сармьенто4 6
      19 Тигре6 6
      20 Ланус5 5
      21 Колон6 5
      22 Тальерес6 5
      23 Велес Сарсфилд6 5
      24 Арсенал Саранди5 4
      25 Дефенса и Хустисия6 4
      26 Росарио Сентраль5 4
      27 Барракас Сентраль5 3
      28 Альдосиви5 1

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