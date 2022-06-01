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Днепр М - Минск 04 Июля прямая трансляция

Стадион: Спартак (Могилёв, Беларусь), вместимость: 7990
04 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
Днепр М
Минск

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Минск, которое состоится 04 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Могилёв, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Днепр М
      Могилёв
      Минск
      Минск
      Главные тренеры
      Беларусь Евгений Петрович Молчан
      Беларусь Вадим Викторович Скрипченко
      История личных встреч
      22.06.2021 Кубок Беларуси 1/16 финала Днепр М2 : 1Минск
      29.09.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 23 Минск4 : 0Днепр М
      20.05.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Днепр М0 : 0Минск
      30.09.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Днепр М1 : 1Минск
      20.05.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Минск0 : 0Днепр М
      08.11.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Днепр М0 : 2Минск
      28.09.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Минск2 : 1Днепр М
      12.07.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Минск1 : 0Днепр М
      04.05.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Днепр М1 : 1Минск
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ1384124-62871,8
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1383226-102769,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн1374220-132564,1
      4 Ислочь1364320-162256,4
      5 Шахтёр С1263314-72158,3
      6 Минск1261518-181952,8
      7 Неман1246217-141850,0
      8 Гомель1253415-141850,0
      9 Славия-Мозырь1252520-201747,2
      10 Белшина1345417-181743,6
      11 Слуцк1236314-181541,7
      12 Торпедо-БелАЗ1242611-161438,9
      13 Витебск1224611-181027,8
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал131488-19717,9
      15
      Зона вылета
      		Днепр М1213810-24616,7
      16
      Зона вылета
      		Динамо-Брест120488-22411,1

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