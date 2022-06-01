Днепр М - Минск 04 Июля прямая трансляция
Стадион: Спартак (Могилёв, Беларусь), вместимость: 7990
04 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Минск, которое состоится 04 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Могилёв, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр М
Могилёв
Минск
Минск
Главные тренеры
|Евгений Петрович Молчан
|Вадим Викторович Скрипченко
История личных встреч
|22.06.2021
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 1
|29.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|4 : 0
|20.05.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|0 : 0
|30.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 24
|1 : 1
|20.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 9
|0 : 0
|08.11.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|0 : 2
|28.09.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|2 : 1
|12.07.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|1 : 0
|04.05.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 6
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|13
|8
|4
|1
|24-6
|28
|71,8
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|13
|8
|3
|2
|26-10
|27
|69,2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|13
|7
|4
|2
|20-13
|25
|64,1
|4
|Ислочь
|13
|6
|4
|3
|20-16
|22
|56,4
|5
|Шахтёр С
|12
|6
|3
|3
|14-7
|21
|58,3
|6
|Минск
|12
|6
|1
|5
|18-18
|19
|52,8
|7
|Неман
|12
|4
|6
|2
|17-14
|18
|50,0
|8
|Гомель
|12
|5
|3
|4
|15-14
|18
|50,0
|9
|Славия-Мозырь
|12
|5
|2
|5
|20-20
|17
|47,2
|10
|Белшина
|13
|4
|5
|4
|17-18
|17
|43,6
|11
|Слуцк
|12
|3
|6
|3
|14-18
|15
|41,7
|12
|Торпедо-БелАЗ
|12
|4
|2
|6
|11-16
|14
|38,9
|13
|Витебск
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|27,8
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|13
|1
|4
|8
|8-19
|7
|17,9
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|12
|1
|3
|8
|10-24
|6
|16,7
| 16
Зона вылета
|Динамо-Брест
|12
|0
|4
|8
|8-22
|4
|11,1