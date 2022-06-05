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Коритиба - Форталеза 04 Июля прямая трансляция

Стадион: Коуто Перейра (Куритиба, Бразилия), вместимость: 37182
04 Июля 2022 года в 00:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 15-й тур
Коритиба
Форталеза

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коритиба - Форталеза, которое состоится 04 Июля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Коуто Перейра (Куритиба, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Коритиба
      Куритиба
      Форталеза
      Форталеза
      Главные тренеры
      ПарагвайГуставо Мориниго
      АргентинаХуан Пабло Войвода
      История личных встреч
      05.02.2021 Бразилия - Серия А Тур 34 Форталеза3 : 1Коритиба
      11.10.2020 Бразилия - Серия А Тур 15 Коритиба0 : 0Форталеза
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас1484225-102866,7
      2 Атлетико Паранаэнсе1583419-152760,0
      3 Атлетико Минейро1576224-172760,0
      4 Коринтианс1575317-142657,8
      5 Интернасьонал1567222-152555,6
      6 Флуминенсе1463519-142150,0
      7 Фламенго1563618-162146,7
      8 Сантос1547419-151942,2
      9 Сан-Паулу1447318-151945,2
      10 Ботафого1353516-181846,2
      11 Ред Булл Брагантино1446420-191842,9
      12 Сеара1539315-151840,0
      13 Аваи1452716-211740,5
      14 Атлетико Гояниенсе1445516-191740,5
      15 Гояс1445514-171740,5
      16 Куяба1544711-171635,6
      17
      Зона вылета
      		Коритиба1443716-221535,7
      18
      Зона вылета
      		Америка Минейро1443711-171535,7
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде1525813-261124,4
      20
      Зона вылета
      		Форталеза1424812-191023,8

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