Торпедо-БелАЗ - Слуцк 04 Июля прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
04 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Слуцк, которое состоится 04 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Слуцк
Слуцк
Главные тренеры
|Дмитрий Васильевич Молош
|Александр Вячеславович Бразевич
История личных встреч
|14.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 19
|0 : 1
|10.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|2 : 0
|26.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 27
|4 : 1
|06.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 12
|1 : 1
|21.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 22
|1 : 2
|11.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 7
|1 : 0
|21.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 25
|0 : 3
|03.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|2 : 0
|06.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|1 : 1
|10.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|13
|8
|4
|1
|24-6
|28
|71,8
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|13
|8
|3
|2
|26-10
|27
|69,2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|13
|7
|4
|2
|20-13
|25
|64,1
|4
|Ислочь
|13
|6
|4
|3
|20-16
|22
|56,4
|5
|Шахтёр С
|12
|6
|3
|3
|14-7
|21
|58,3
|6
|Минск
|12
|6
|1
|5
|18-18
|19
|52,8
|7
|Гомель
|13
|5
|4
|4
|15-14
|19
|48,7
|8
|Неман
|13
|4
|7
|2
|17-14
|19
|48,7
|9
|Славия-Мозырь
|12
|5
|2
|5
|20-20
|17
|47,2
|10
|Белшина
|13
|4
|5
|4
|17-18
|17
|43,6
|11
|Слуцк
|12
|3
|6
|3
|14-18
|15
|41,7
|12
|Торпедо-БелАЗ
|12
|4
|2
|6
|11-16
|14
|38,9
|13
|Витебск
|13
|2
|4
|7
|11-19
|10
|25,6
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|13
|1
|4
|8
|8-19
|7
|17,9
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|13
|1
|4
|8
|9-22
|7
|17,9
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|12
|1
|3
|8
|10-24
|6
|16,7