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Торпедо-БелАЗ - Слуцк 04 Июля прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
04 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
Торпедо-БелАЗ
Слуцк

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Слуцк, которое состоится 04 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торпедо-БелАЗ
      Жодино
      Слуцк
      Слуцк
      Главные тренеры
      БеларусьДмитрий Васильевич Молош
      БеларусьАлександр Вячеславович Бразевич
      История личных встреч
      14.08.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Торпедо-БелАЗ0 : 1Слуцк
      10.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Слуцк2 : 0Торпедо-БелАЗ
      26.10.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Торпедо-БелАЗ4 : 1Слуцк
      06.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Слуцк1 : 1Торпедо-БелАЗ
      21.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Слуцк1 : 2Торпедо-БелАЗ
      11.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Торпедо-БелАЗ1 : 0Слуцк
      21.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Слуцк0 : 3Торпедо-БелАЗ
      03.06.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Торпедо-БелАЗ2 : 0Слуцк
      06.08.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Торпедо-БелАЗ1 : 1Слуцк
      10.04.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Слуцк4 : 1Торпедо-БелАЗ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ1384124-62871,8
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1383226-102769,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн1374220-132564,1
      4 Ислочь1364320-162256,4
      5 Шахтёр С1263314-72158,3
      6 Минск1261518-181952,8
      7 Гомель1354415-141948,7
      8 Неман1347217-141948,7
      9 Славия-Мозырь1252520-201747,2
      10 Белшина1345417-181743,6
      11 Слуцк1236314-181541,7
      12 Торпедо-БелАЗ1242611-161438,9
      13 Витебск1324711-191025,6
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал131488-19717,9
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест131489-22717,9
      16
      Зона вылета
      		Днепр М1213810-24616,7

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