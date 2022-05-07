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Ордабасы - Каспий 04 Июля прямая трансляция

Стадион: имени Кажымукана Mунайтпасова (Шымкент, Казахстан), вместимость: 37000
04 Июля 2022 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур
Ордабасы
Каспий

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Каспий, которое состоится 04 Июля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: имени Кажымукана Mунайтпасова (Шымкент, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ордабасы
      Шымкент
      Каспий
      Актау
      Главные тренеры
      БеларусьАлександр Сергеевич Седнёв
      БолгарияНиколай Костов
      История личных встреч
      03.04.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 4 Каспий2 : 1Ордабасы
      27.09.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 22 Ордабасы1 : 1Каспий
      08.05.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 10 Каспий0 : 0Ордабасы
      26.10.2020 Казахстан - Премьер-лига Тур 15 Каспий1 : 2Ордабасы
      21.08.2020 Казахстан - Премьер-лига Тур 5 Ордабасы1 : 0Каспий
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Астана1583433-162760,0
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Актобе1482420-172661,9
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Тобол1574425-192555,6
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Ордабасы1472521-142354,8
      5 Тараз1565418-132351,1
      6 Кайрат1565415-172351,1
      7 Каспий1471615-152252,4
      8 Атырау1556417-152146,7
      9 Шахтёр Крг1452720-201740,5
      10 Аксу1452712-191740,5
      11 Туран1337311-121641,0
      12 Кызыл-Жар1536615-201533,3
      13
      Зона вылета
      		Акжайык143385-141228,6
      14
      Зона вылета
      		Мактаарал1524911-271022,2

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