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Орландо Сити - Ди-Си Юнайтед 05 Июля прямая трансляция

Стадион: Эксплория (Орландо, США), вместимость: 25500
05 Июля 2022 года в 02:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Орландо Сити
Ди-Си Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Орландо Сити - Ди-Си Юнайтед, которое состоится 05 Июля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Эксплория (Орландо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Орландо Сити
      Орландо
      Ди-Си Юнайтед
      Вашингтон
      Главные тренеры
      КолумбияОскар Пареха
      СШАЧад Эштон (и.о.)
      История личных встреч
      03.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Орландо Сити2 : 1Ди-Си Юнайтед
      17.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед0 : 1Орландо Сити
      27.06.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед1 : 0Орландо Сити
      01.04.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Орландо Сити1 : 2Ди-Си Юнайтед
      13.08.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед3 : 2Орландо Сити
      04.03.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Орландо Сити1 : 1Ди-Си Юнайтед
      10.09.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед1 : 2Орландо Сити
      01.06.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Орландо Сити2 : 0Ди-Си Юнайтед
      23.10.2016 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Орландо Сити4 : 2Ди-Си Юнайтед
      25.09.2016 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед4 : 1Орландо Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес17 33
      2 Нью-Йорк Ред Буллз18 32
      3 Остин17 31
      4 Филадельфия Юнион18 30
      5 Клёб де Фут Монреаль17 29
      6 Нью-Йорк Сити17 29
      7 Реал Солт-Лейк18 29
      8 Нэшвилл18 27
      9 Сиэтл Саундерс17 26
      10 Даллас17 26
      11 Цинциннати18 25
      12 Орландо Сити17 25
      13 Нью-Инглэнд Революшн18 25
      14 Лос-Анджелес Гэлакси16 24
      15 Миннесота Юнайтед18 24
      16 Ванкувер Уайткэпс18 24
      17 Шарлотт19 23
      18 Портленд Тимберс19 23
      19 Коламбус Крю17 22
      20 Хьюстон Динамо18 21
      21 Интер Майами16 21
      22 Атланта Юнайтед17 20
      23 Колорадо Рэпидз16 19
      24 Торонто18 18
      25 Сан-Хосе Эртквейкс17 18
      26 Чикаго Файр18 17
      27 Спортинг Канзас-Сити19 16
      28 Ди-Си Юнайтед15 14

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