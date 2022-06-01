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Даллас - Интер Майами 05 Июля прямая трансляция

Стадион: Тойота (Фриско, Техас, США), вместимость: 20500
05 Июля 2022 года в 04:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Даллас
Интер Майами

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Даллас - Интер Майами, которое состоится 05 Июля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Тойота (Фриско, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Даллас
      Даллас
      Интер Майами
      Майами
      Главные тренеры
      ИспанияНико Мартинес Эстевес
      АнглияФил Невилл
      История личных встреч
      29.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Даллас2 : 1Интер Майами
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес17 33
      2 Нью-Йорк Ред Буллз18 32
      3 Остин17 31
      4 Филадельфия Юнион18 30
      5 Клёб де Фут Монреаль17 29
      6 Нью-Йорк Сити17 29
      7 Реал Солт-Лейк18 29
      8 Нэшвилл18 27
      9 Сиэтл Саундерс17 26
      10 Даллас17 26
      11 Цинциннати18 25
      12 Орландо Сити17 25
      13 Нью-Инглэнд Революшн18 25
      14 Лос-Анджелес Гэлакси16 24
      15 Миннесота Юнайтед18 24
      16 Ванкувер Уайткэпс18 24
      17 Шарлотт19 23
      18 Портленд Тимберс19 23
      19 Коламбус Крю17 22
      20 Хьюстон Динамо18 21
      21 Интер Майами16 21
      22 Атланта Юнайтед17 20
      23 Колорадо Рэпидз16 19
      24 Торонто18 18
      25 Сан-Хосе Эртквейкс17 18
      26 Чикаго Файр18 17
      27 Спортинг Канзас-Сити19 16
      28 Ди-Си Юнайтед15 14

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