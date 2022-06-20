Атлетико Минейро - Эмелек 06 Июля прямая трансляция
Стадион: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия), вместимость: 58170
06 Июля 2022 года в 01:15 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 2-й матч
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Эмелек, которое состоится 06 Июля 2022 года в 01:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Эмелек
Гуаякиль, Эквадор
Главные тренеры
|Антонио Матихевич Рикардо Мохамед
|Исмаэль Санчес Рескальво
История личных встреч
|29.06.2022
|Кубок Либертадорес
|1/8 финала
|1 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B04
| Эмелек (Эквадор)
Атлетико Минейро (Бразилия)
Эмелек1 : 1
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро06.07
Эмелек
0
0
1
1
B01
| Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Либертад (Парагвай)
Атлетико Паранаэнсе2 : 1
Либертад
Либертад06.07
Атлетико Паранаэнсе
1
0
2
1
B06
| Коринтианс (Бразилия)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Коринтианс0 : 0
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс06.07
Коринтианс
0
0
0
0
B03
| Серро Портеньо (Парагвай)
Палмейрас (Бразилия)
Серро Портеньо0 : 3
Палмейрас
Палмейрас07.07
Серро Портеньо
0
1
0
3
B07
| Тальерес (Аргентина)
Колон (Аргентина)
Тальерес1 : 1
Колон
Колон07.07
Тальерес
0
0
1
1
B05
| Депортес Толима (Колумбия)
Фламенго (Бразилия)
Депортес Толима0 : 1
Фламенго
Фламенго07.07
Депортес Толима
0
1
0
1
B08
| Велес Сарсфилд (Аргентина)
Ривер Плейт (Аргентина)
Велес Сарсфилд1 : 0
Ривер Плейт
Ривер Плейт07.07
Велес Сарсфилд
1
0
1
0
B02
| Форталеза (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Форталеза1 : 1
Эстудиантес
Эстудиантес08.07
Форталеза
0
0
1
1
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF1
0
0
0
0
QF2
0
0
0
0
QF3
0
0
0
0
QF4
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
0
0
0
0
SF2
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
|29.10