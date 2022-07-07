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Сочи - ЦСКА 07 Июля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
07 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Кубок PARI Премьер
СочиЦСКА

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    45'
    90'
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - ЦСКА, которое состоится 07 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок PARI Премьер, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сочи
      Сочи
      ЦСКА
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияВадим Вячеславович Гаранин
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      История личных встреч
      07.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 28 ЦСКА0 : 1Сочи
      02.03.2022 Кубок России 1/8 финала Сочи1 : 2ЦСКА
      06.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Сочи4 : 1ЦСКА
      18.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Сочи2 : 1ЦСКА
      22.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 ЦСКА1 : 1Сочи
      10.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Сочи2 : 3ЦСКА
      11.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 ЦСКА0 : 0Сочи
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: «Сочи» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВП Мячи Очки% очков
      1 Зенит3305-2777,8
      2 Пари Нижний Новгород3124-2555,6
      3 Сочи2112-2350,0
      4 ЦСКА2020-500,0

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