Сочи - ЦСКА 07 Июля прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
07 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Кубок PARI Премьер
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - ЦСКА, которое состоится 07 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок PARI Премьер, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|07.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|0 : 1
|02.03.2022
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 2
|06.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|4 : 1
|18.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|2 : 1
|22.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 1
|10.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|2 : 3
|11.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: «Сочи» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|5-2
|7
|77,8
|2
|Пари Нижний Новгород
|3
|1
|2
|4-2
|5
|55,6
|3
|Сочи
|2
|1
|1
|2-2
|3
|50,0
|4
|ЦСКА
|2
|0
|2
|0-5
|0
|0,0