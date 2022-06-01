23:41 ()
Свернуть список

Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 07 Июля прямая трансляция

Стадион: Монументаль Антонио Веспуччи Либерти (Буэнос-Айрес, Аргентина), вместимость: 57921
07 Июля 2022 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 2-й матч
Ривер Плейт
Велес Сарсфилд

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ривер Плейт - Велес Сарсфилд, которое состоится 07 Июля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Монументаль Антонио Веспуччи Либерти (Буэнос-Айрес, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ривер Плейт
      Буэнос-Айрес, Аргентина
      Велес Сарсфилд
      Буэнос-Айрес, Аргентина
      Главные тренеры
      АргентинаМарсело Гальярдо
      УругвайАлександер Медина
      История личных встреч
      30.06.2022 Кубок Либертадорес 1/8 финала Велес Сарсфилд1 : 0Ривер Плейт
      06.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Ривер Плейт0 : 0Велес Сарсфилд
      15.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 6 Ривер Плейт2 : 0Велес Сарсфилд
      23.09.2019 Аргентина - Примера Тур 7 Ривер Плейт1 : 2Велес Сарсфилд
      04.02.2019 Аргентина - Примера Тур 17 Велес Сарсфилд1 : 2Ривер Плейт
      25.02.2018 Аргентина - Примера Тур 17 Велес Сарсфилд1 : 0Ривер Плейт
      02.10.2016 Аргентина - Примера Тур 5 Ривер Плейт3 : 0Велес Сарсфилд
      30.04.2016 Аргентина - Примера Примера. Тур 13 Ривер Плейт0 : 0Велес Сарсфилд
      01.11.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 29 Велес Сарсфилд0 : 1Ривер Плейт
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      B04
      		 Эмелек (Эквадор)
      Атлетико Минейро (Бразилия)
      Эмелек
      Атлетико Минейро
      1 : 1
      Атлетико Минейро
      Эмелек
      1 : 0
      0
      1
      1
      2
      B01
      		 Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
      Либертад (Парагвай)
      Атлетико Паранаэнсе
      Либертад
      2 : 1
      Либертад
      Атлетико Паранаэнсе
      06.07
      1
      0
      2
      1
      B06
      		 Коринтианс (Бразилия)
      Бока Хуниорс (Аргентина)
      Коринтианс
      Бока Хуниорс
      0 : 0
      Бока Хуниорс
      Коринтианс
      06.07
      0
      0
      0
      0
      B03
      		 Серро Портеньо (Парагвай)
      Палмейрас (Бразилия)
      Серро Портеньо
      Палмейрас
      0 : 3
      Палмейрас
      Серро Портеньо
      07.07
      0
      1
      0
      3
      B07
      		 Тальерес (Аргентина)
      Колон (Аргентина)
      Тальерес
      Колон
      1 : 1
      Колон
      Тальерес
      07.07
      0
      0
      1
      1
      B05
      		 Депортес Толима (Колумбия)
      Фламенго (Бразилия)
      Депортес Толима
      Фламенго
      0 : 1
      Фламенго
      Депортес Толима
      07.07
      0
      1
      0
      1
      B08
      		 Велес Сарсфилд (Аргентина)
      Ривер Плейт (Аргентина)
      Велес Сарсфилд
      Ривер Плейт
      1 : 0
      Ривер Плейт
      Велес Сарсфилд
      07.07
      1
      0
      1
      0
      B02
      		 Форталеза (Бразилия)
      Эстудиантес (Аргентина)
      Форталеза
      Эстудиантес
      1 : 1
      Эстудиантес
      Форталеза
      08.07
      0
      0
      1
      1
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      QF1
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      QF2
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      QF3
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      QF4
       
       
      03.08
       
       
      10.08
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      SF1
       
       
      31.08
       
       
      07.09
      0
      0
      0
      0
      SF2
       
       
      31.08
       
       
      07.09
      0
      0
      0
      0
      Финал
      Метка
      F1
      		29.10

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close