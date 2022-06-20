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Сеара - Стронгест 07 Июля прямая трансляция

07 Июля 2022 года в 01:15 (+03:00). Южноамериканский кубок, 1/8 финала. 2-й матч
Сеара
Стронгест

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сеара - Стронгест, которое состоится 07 Июля 2022 года в 01:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сеара
      Форталеза, Бразилия
      Стронгест
      Ла-Пас, Боливия
      Главные тренеры
      БразилияДоривал Силвестри Жуниор
      АргентинаКристьян Диас
      История личных встреч
      30.06.2022 Южноамериканский кубок 1/8 финала Стронгест1 : 2Сеара
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      B05
      		 Насьональ М (Уругвай)
      Унион (Аргентина)
      Насьональ М
      Унион
      2 : 0
      Унион
      Насьональ М
      1 : 2
      2
      0
      4
      1
      B03
      		 Коло-Коло (Чили)
      Интернасьонал (Бразилия)
      Коло-Коло
      Интернасьонал
      2 : 0
      Интернасьонал
      Коло-Коло
      06.07
      1
      0
      2
      0
      B08
      		 Стронгест (Боливия)
      Сеара (Бразилия)
      Стронгест
      Сеара
      1 : 2
      Сеара
      Стронгест
      07.07
      0
      1
      1
      2
      B01
      		 Депортиво Тачира (Венесуэла)
      Сантос (Бразилия)
      Депортиво Тачира
      Сантос
      1 : 1
      Сантос
      Депортиво Тачира
      07.07
      0
      0
      1
      1
      B04
      		 Депортиво Кали (Колумбия)
      Мельгар (Перу)
      Депортиво Кали
      Мельгар
      0 : 0
      Мельгар
      Депортиво Кали
      07.07
      0
      0
      0
      0
      B02
      		 Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
      Ланус (Аргентина)
      Индепендьенте дель Валье
      Ланус
      2 : 1
      Ланус
      Индепендьенте дель Валье
      08.07
      1
      0
      2
      1
      B06
      		 Олимпия (Парагвай)
      Атлетико Гояниенсе (Бразилия)
      Олимпия
      Атлетико Гояниенсе
      2 : 0
      Атлетико Гояниенсе
      Олимпия
      08.07
      1
      0
      2
      0
      B07
      		 Универсидад Католика (Чили)
      Сан-Паулу (Бразилия)
      Универсидад Католика
      Сан-Паулу
      2 : 4
      Сан-Паулу
      Универсидад Католика
      08.07
      0
      1
      2
      4
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      QF1
       
       
      04.08
       
       
      11.08
      0
      0
      0
      0
      QF2
       
       
      04.08
       
       
      11.08
      0
      0
      0
      0
      QF3
       
       
      04.08
       
       
      11.08
      0
      0
      0
      0
      QF4
       
       
      04.08
       
       
      11.08
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      SF1
       
       
      01.09
       
       
      08.09
      0
      0
      0
      0
      SF2
       
       
      01.09
       
       
      08.09
      0
      0
      0
      0
      Финал
      Метка
      F1
      		02.10

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