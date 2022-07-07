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Украина - Испания прямая трансляция 07.07.2022

Стадион: Арена Рига (Рига, Латвия), вместимость: 12500
07 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2023 - Европа (м), Группа G. 4-й тур
Украина
Испания

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Украина - Испания, которое состоится 07 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 - Европа (м), Группа G. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина
Испания
Главные тренеры
ЛатвияАйнарс Багатскис
ИталияСерджо Скариоло
История личных встреч
24.02.2022 ЧМ-2023 - Европа (м) Группа G. Тур 3 Испания88 : 74Украина
02.12.2018 ЧМ-2019 - Европа (м) Группа I. Тур 4 Испания72 : 68Украина
14.09.2018 ЧМ-2019 - Европа (м) Группа I. Тур 1 Украина76 : 65Испания
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИгрыВ/И
1 Латвия6 0.833
2 Бельгия5 0.600
3 Сербия5 0.600
4 Словакия6 0.000
Группа B
КомандаИгрыВ/И
1 Греция4 0.750
2 Турция4 0.500
3 Великобритания4 0.250
4 Беларусь0 0.000
Группа C
КомандаИгрыВ/И
1 Финляндия6 0.833
2 Словения6 0.667
3 Швеция6 0.333
4 Хорватия6 0.167
Группа D
КомандаИгрыВ/И
1 Германия6 0.833
2 Израиль6 0.500
3 Эстония6 0.333
4 Польша6 0.333
Группа E
КомандаИгрыВ/И
1 Франция6 0.833
2 Черногория6 0.667
3 Венгрия6 0.500
4 Португалия6 0.000
Группа F
КомандаИгрыВ/И
1 Литва6 0.833
2 Чехия6 0.500
3 Босния и Герцеговина6 0.500
4 Болгария6 0.167
Группа G
КомандаИгрыВ/И
1 Грузия6 0.667
2 Испания5 0.800
3 Украина5 0.600
4 Северная Македония6 0.000
Группа H
КомандаИгрыВ/И
1 Италия4 0.750
2 Исландия4 0.750
3 Нидерланды4 0.000
4 Россия0 0.000

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