Украина - Испания прямая трансляция 07.07.2022
Стадион: Арена Рига (Рига, Латвия), вместимость: 12500
07 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2023 - Европа (м), Группа G. 4-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Украина - Испания, которое состоится 07 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 - Европа (м), Группа G. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Украина
Испания
Главные тренеры
|Айнарс Багатскис
|Серджо Скариоло
История личных встреч
|24.02.2022
|ЧМ-2023 - Европа (м)
|Группа G. Тур 3
|88 : 74
|02.12.2018
|ЧМ-2019 - Европа (м)
|Группа I. Тур 4
|72 : 68
|14.09.2018
|ЧМ-2019 - Европа (м)
|Группа I. Тур 1
|76 : 65
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Латвия
|6
|0.833
|2
|Бельгия
|5
|0.600
|3
|Сербия
|5
|0.600
|4
|Словакия
|6
|0.000
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Греция
|4
|0.750
|2
|Турция
|4
|0.500
|3
|Великобритания
|4
|0.250
|4
|Беларусь
|0
|0.000
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Финляндия
|6
|0.833
|2
|Словения
|6
|0.667
|3
|Швеция
|6
|0.333
|4
|Хорватия
|6
|0.167
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Германия
|6
|0.833
|2
|Израиль
|6
|0.500
|3
|Эстония
|6
|0.333
|4
|Польша
|6
|0.333
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Франция
|6
|0.833
|2
|Черногория
|6
|0.667
|3
|Венгрия
|6
|0.500
|4
|Португалия
|6
|0.000
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Литва
|6
|0.833
|2
|Чехия
|6
|0.500
|3
|Босния и Герцеговина
|6
|0.500
|4
|Болгария
|6
|0.167
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Грузия
|6
|0.667
|2
|Испания
|5
|0.800
|3
|Украина
|5
|0.600
|4
|Северная Македония
|6
|0.000
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Италия
|4
|0.750
|2
|Исландия
|4
|0.750
|3
|Нидерланды
|4
|0.000
|4
|Россия
|0
|0.000