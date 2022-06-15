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Борац Б-Л - Б-36 Торсхавн 07 Июля прямая трансляция

Стадион: Милан Елич (Модрича, Босния и Герцеговина), вместимость: 7600
07 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Рауф Джабаров (Азербайджан);
Борац Б-Л
Б-36 Торсхавн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борац Б-Л - Б-36 Торсхавн, которое состоится 07 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Милан Елич (Модрича, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Борац Б-Л
      Баня-Лука, Босния и Герцеговина
      Б-36 Торсхавн
      Торсхавн, Фарерские острова
      Главные тренеры
      СербияНенад Лалатович
      Фарерские островаДан Бримсвуйк
      Турнирная таблица
      1-й квалификационный раунд
      Команда12
      Сент-Джозефс
      Ларн
      		0 : 0 14.07
      Гзира Юнайтед
      Атлетик Клуб Эскальдес
      		1 : 1 14.07
      Интер Т
      Дрита
      		1 : 0 12.07
      Викингур Г
      Европа
      		1 : 0 14.07
      Алашкерт
      Хамрун Спартанс
      		07.0714.07
      Унио Эспортива Санта-Колома
      Брейдаблик
      		07.0714.07
      Сабуртало
      Партизани
      		07.0714.07
      Борац Б-Л
      Б-36 Торсхавн
      		07.0714.07
      Погонь
      КР Рейкьявик
      		07.0714.07
      КуПС
      Дила
      		07.0714.07
      Мэгпис
      Крузейдерс
      		07.0714.07
      Паневежис
      Милсами
      		07.0714.07
      Флора
      СИК
      		07.0714.07
      Ружомберок
      Кауно Жальгирис
      		07.0714.07
      Сфынтул Георге
      Мура
      		07.0714.07
      Команда12
      Олимпия Л
      Дифферданж
      		07.0714.07
      Динамо Тб
      Пайде
      		07.0714.07
      Флориана
      Петрокуб
      		07.0714.07
      ХБ Торсхавн
      Ньютаун
      		07.0714.07
      Шкендия
      Арарат
      		07.0714.07
      Бала Таун
      Слайго Роверс
      		07.0714.07
      Динамо Мн
      Дечич
      		07.0714.07
      Фола
      Тре Фиори
      		07.0714.07
      Гнилане
      Лиепая
      		07.0714.07
      Лачи
      Искра
      		07.0714.07
      Лехия
      Академия Пандева
      		07.0714.07
      ДАК 1904
      Клифтонвилл
      		07.0714.07
      Будучность
      Лапи
      		07.0714.07
      Тре Пенне
      Тузла Сити
      		07.0714.07
      Дерри Сити
      Рига
      		07.0714.07
      2-й квалификационный раунд
      Команда12
      Арис
      Нефтчи
      		21.0728.07
      Спартак Тр
      A28
      		21.0728.07
      A13
      Раднички Н
      		21.0728.07
      Ботев П
      АПОЭЛ
      		21.0728.07
      Фехервар
      Габала
      		21.0728.07
      Истанбул Башакшехир
      Маккаби Нт
      		21.0728.07
      Вележ
      A02
      		21.0728.07
      A24
      Стяуа
      		21.0728.07
      ЦСКА С
      Македония Гёрче Петров
      		21.0728.07
      Хапоэль Б-Ш
      A22
      		21.0728.07
      Зиря
      Маккаби Т-А
      		21.0728.07
      Влажния
      Университатя Кр
      		21.0728.07
      Арарат-Армения
      A05
      		21.0728.07
      Кайрат
      Кишварда
      		21.0728.07
      БАТЭ
      Коньяспор
      		21.0728.07
      Сепси ОСК
      A15
      		21.0728.07
      Кызыл-Жар
      Осиек
      		21.0728.07
      A08
      Янг Бойз
      		21.0728.07
      Рапид В
      A03
      		21.0728.07
      A30
      Лиллестрем
      		21.0728.07
      A17
      A12
      		21.0728.07
      Сент-Патрикс
      A09
      		21.0728.07
      A16
      Славия П
      		21.0728.07
      Судува
      Виборг
      		21.0728.07
      A19
      A18
      		21.0728.07
      A27
      Брондбю
      		21.0728.07
      A23
      АЗ Алкмар
      		21.0728.07
      Команда12
      Мазервелл
      A20
      		21.0728.07
      Мольде
      Эльфсборг
      		21.0728.07
      Копер
      Вадуц
      		21.0728.07
      A14
      A21
      		21.0728.07
      A11
      A01
      		21.0728.07
      Базель
      A29
      		21.0728.07
      Антверпен
      A04
      		21.0728.07
      A26
      A07
      		21.0728.07
      Расинг Л
      Чукарички
      		21.0728.07
      Левски
      ПАОК
      		21.0728.07
      Витория Гимарайнш
      Академия Пушкаша
      		21.0728.07
      Риека
      Юргорден
      		21.0728.07
      АИК
      Ворскла
      		21.0728.07
      Валмиера
      A25
      		21.0728.07
      Ракув
      Астана
      		21.0728.07
      A10
      A06
      		21.0728.07
      Спарта П
      Викинг
      		21.0728.07
      Гомель
      Арис
      		21.0728.07
      Ла Фиорита
      LA07 UCL
      		21.0728.07
      LA06 UCL
      LA10 UCL
      		21.0728.07
      LA03 UCL
      LA09 UCL
      		21.0728.07
      LA11 UCL
      Левадия
      		21.0728.07
      LA04 UCL
      LA14 UCL
      		21.0728.07
      LA12 UCL
      LA15 UCL
      		21.0728.07
      LA01 UCL
      Интер Клуб Эскальдес
      		21.0728.07
      LA05 UCL
      LA13 UCL
      		21.0728.07
      3-й квалификационный раунд
      Команда12
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      		04.08
      Команда12
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      		11.08
      Раунд плей-офф
      Команда12
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      		18.08
      Команда12
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08
      		25.08

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