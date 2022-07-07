Лачи - Искра 07 Июля прямая трансляция
Стадион: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания), вместимость: 13000
07 Июля 2022 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Ален Дюрьо (Люксембург);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лачи - Искра, которое состоится 07 Июля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лачи
Лач, Албания
Искра
Даниловград, Черногория
Главные тренеры
|Шпетим Дуро
|Миливое Новович
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сент-Джозефс
Ларн
|0 : 0
|14.07
| Гзира Юнайтед
Атлетик Клуб Эскальдес
|1 : 1
|14.07
| Интер Т
Дрита
|1 : 0
|12.07
| Викингур Г
Европа
|1 : 0
|14.07
| Алашкерт
Хамрун Спартанс
|07.07
|14.07
| Унио Эспортива Санта-Колома
Брейдаблик
|07.07
|14.07
| Сабуртало
Партизани
|07.07
|14.07
| Борац Б-Л
Б-36 Торсхавн
|07.07
|14.07
| Погонь
КР Рейкьявик
|07.07
|14.07
| КуПС
Дила
|07.07
|14.07
| Мэгпис
Крузейдерс
|07.07
|14.07
| Паневежис
Милсами
|07.07
|14.07
| Флора
СИК
|07.07
|14.07
| Ружомберок
Кауно Жальгирис
|07.07
|14.07
| Сфынтул Георге
Мура
|07.07
|14.07
|Команда
|1
|2
| Олимпия Л
Дифферданж
|07.07
|14.07
| Динамо Тб
Пайде
|07.07
|14.07
| Флориана
Петрокуб
|07.07
|14.07
| ХБ Торсхавн
Ньютаун
|07.07
|14.07
| Шкендия
Арарат
|07.07
|14.07
| Бала Таун
Слайго Роверс
|07.07
|14.07
| Динамо Мн
Дечич
|07.07
|14.07
| Фола
Тре Фиори
|07.07
|14.07
| Гнилане
Лиепая
|07.07
|14.07
| Лачи
Искра
|07.07
|14.07
| Лехия
Академия Пандева
|07.07
|14.07
| ДАК 1904
Клифтонвилл
|07.07
|14.07
| Будучность
Лапи
|07.07
|14.07
| Тре Пенне
Тузла Сити
|07.07
|14.07
| Дерри Сити
Рига
|07.07
|14.07
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Арис
Нефтчи
|21.07
|28.07
| Спартак Тр
A28
|21.07
|28.07
| A13
Раднички Н
|21.07
|28.07
| Ботев П
АПОЭЛ
|21.07
|28.07
| Фехервар
Габала
|21.07
|28.07
| Истанбул Башакшехир
Маккаби Нт
|21.07
|28.07
| Вележ
A02
|21.07
|28.07
| A24
Стяуа
|21.07
|28.07
| ЦСКА С
Македония Гёрче Петров
|21.07
|28.07
| Хапоэль Б-Ш
A22
|21.07
|28.07
| Зиря
Маккаби Т-А
|21.07
|28.07
| Влажния
Университатя Кр
|21.07
|28.07
| Арарат-Армения
A05
|21.07
|28.07
| Кайрат
Кишварда
|21.07
|28.07
| БАТЭ
Коньяспор
|21.07
|28.07
| Сепси ОСК
A15
|21.07
|28.07
| Кызыл-Жар
Осиек
|21.07
|28.07
| A08
Янг Бойз
|21.07
|28.07
| Рапид В
A03
|21.07
|28.07
| A30
Лиллестрем
|21.07
|28.07
| A17
A12
|21.07
|28.07
| Сент-Патрикс
A09
|21.07
|28.07
| A16
Славия П
|21.07
|28.07
| Судува
Виборг
|21.07
|28.07
| A19
A18
|21.07
|28.07
| A27
Брондбю
|21.07
|28.07
| A23
АЗ Алкмар
|21.07
|28.07
|Команда
|1
|2
| Мазервелл
A20
|21.07
|28.07
| Мольде
Эльфсборг
|21.07
|28.07
| Копер
Вадуц
|21.07
|28.07
| A14
A21
|21.07
|28.07
| A11
A01
|21.07
|28.07
| Базель
A29
|21.07
|28.07
| Антверпен
A04
|21.07
|28.07
| A26
A07
|21.07
|28.07
| Расинг Л
Чукарички
|21.07
|28.07
| Левски
ПАОК
|21.07
|28.07
| Витория Гимарайнш
Академия Пушкаша
|21.07
|28.07
| Риека
Юргорден
|21.07
|28.07
| АИК
Ворскла
|21.07
|28.07
| Валмиера
A25
|21.07
|28.07
| Ракув
Астана
|21.07
|28.07
| A10
A06
|21.07
|28.07
| Спарта П
Викинг
|21.07
|28.07
| Гомель
Арис
|21.07
|28.07
| Ла Фиорита
LA07 UCL
|21.07
|28.07
| LA06 UCL
LA10 UCL
|21.07
|28.07
| LA03 UCL
LA09 UCL
|21.07
|28.07
| LA11 UCL
Левадия
|21.07
|28.07
| LA04 UCL
LA14 UCL
|21.07
|28.07
| LA12 UCL
LA15 UCL
|21.07
|28.07
| LA01 UCL
Интер Клуб Эскальдес
|21.07
|28.07
| LA05 UCL
LA13 UCL
|21.07
|28.07
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|04.08
|Команда
|1
|2
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
|11.08
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|18.08
|Команда
|1
|2
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08
|25.08