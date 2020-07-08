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Ислочь - Витебск 08 Июля прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
08 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Ислочь
Витебск

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Витебск, которое состоится 08 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ислочь
      Минский район
      Витебск
      Витебск
      Главные тренеры
      БеларусьАртём Александрович Радьков
      БеларусьЕвгений Юрьевич Чернухин
      История личных встреч
      02.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Витебск0 : 4Ислочь
      19.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Ислочь0 : 1Витебск
      07.08.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Витебск2 : 3Ислочь
      26.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Ислочь2 : 0Витебск
      29.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 23 Витебск2 : 0Ислочь
      18.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Ислочь3 : 0Витебск
      10.11.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Ислочь0 : 1Витебск
      25.06.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Витебск2 : 0Ислочь
      03.11.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Витебск0 : 2Ислочь
      21.06.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Ислочь0 : 1Витебск
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ1384124-62871,8
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1383226-102769,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн1374220-132564,1
      4 Ислочь1364320-162256,4
      5 Минск1371522-202256,4
      6 Шахтёр С1263314-72158,3
      7 Неман1347217-141948,7
      8 Гомель1354415-141948,7
      9 Белшина1345417-181743,6
      10 Славия-Мозырь1252520-201747,2
      11 Торпедо-БелАЗ1352614-161743,6
      12 Слуцк1336414-211538,5
      13 Витебск1324711-191025,6
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал131488-19717,9
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест131489-22717,9
      16
      Зона вылета
      		Днепр М1313912-28615,4

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