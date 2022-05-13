Славия-Мозырь - Белшина 08 Июля прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
08 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Белшина, которое состоится 08 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Белшина
Бобруйск
Главные тренеры
|Михаил Алексеевич Мартинович
|Альберт Владимирович Рыбак
История личных встреч
|04.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|1 : 1
|30.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|2 : 3
|03.10.2018
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 0 ДВ
|26.09.2016
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|0 : 2
|17.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|2 : 2
|18.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|1 : 4
|17.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|13
|8
|4
|1
|24-6
|28
|71,8
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|13
|8
|3
|2
|26-10
|27
|69,2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|13
|7
|4
|2
|20-13
|25
|64,1
|4
|Ислочь
|13
|6
|4
|3
|20-16
|22
|56,4
|5
|Минск
|13
|7
|1
|5
|22-20
|22
|56,4
|6
|Шахтёр С
|12
|6
|3
|3
|14-7
|21
|58,3
|7
|Неман
|13
|4
|7
|2
|17-14
|19
|48,7
|8
|Гомель
|13
|5
|4
|4
|15-14
|19
|48,7
|9
|Белшина
|13
|4
|5
|4
|17-18
|17
|43,6
|10
|Славия-Мозырь
|12
|5
|2
|5
|20-20
|17
|47,2
|11
|Торпедо-БелАЗ
|13
|5
|2
|6
|14-16
|17
|43,6
|12
|Слуцк
|13
|3
|6
|4
|14-21
|15
|38,5
|13
|Витебск
|13
|2
|4
|7
|11-19
|10
|25,6
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|13
|1
|4
|8
|8-19
|7
|17,9
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|13
|1
|4
|8
|9-22
|7
|17,9
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|13
|1
|3
|9
|12-28
|6
|15,4