Эстудиантес - Форталеза 08 Июля прямая трансляция
Стадион: Хорхе Луис Хирши (Ла-Плата, Аргентина), вместимость: 30018
08 Июля 2022 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 2-й матч
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстудиантес - Форталеза, которое состоится 08 Июля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Хорхе Луис Хирши (Ла-Плата, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эстудиантес
Ла-Плата, Аргентина
Форталеза
Форталеза, Бразилия
Главные тренеры
|Рикардо Альберто Зелински
|Хуан Пабло Войвода
История личных встреч
|01.07.2022
|Кубок Либертадорес
|1/8 финала
|1 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B04
| Эмелек (Эквадор)
Атлетико Минейро (Бразилия)
Эмелек1 : 1
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро1 : 0
Эмелек
0
1
1
2
B01
| Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Либертад (Парагвай)
Атлетико Паранаэнсе2 : 1
Либертад
Либертад1 : 1
Атлетико Паранаэнсе
1
0
3
2
B06
| Коринтианс (Бразилия)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Коринтианс0 : 0
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс0 : 0 5 : 6
Коринтианс
1
0
0
0
B03
| Серро Портеньо (Парагвай)
Палмейрас (Бразилия)
Серро Портеньо0 : 3
Палмейрас
Палмейрас5 : 0
Серро Портеньо
0
2
0
8
B07
| Тальерес (Аргентина)
Колон (Аргентина)
Тальерес1 : 1
Колон
Колон0 : 2
Тальерес
1
0
3
1
B05
| Депортес Толима (Колумбия)
Фламенго (Бразилия)
Депортес Толима0 : 1
Фламенго
Фламенго7 : 1
Депортес Толима
0
2
1
8
B08
| Велес Сарсфилд (Аргентина)
Ривер Плейт (Аргентина)
Велес Сарсфилд1 : 0
Ривер Плейт
Ривер Плейт0 : 0
Велес Сарсфилд
1
0
1
0
B02
| Форталеза (Бразилия)
Эстудиантес (Аргентина)
Форталеза1 : 1
Эстудиантес
Эстудиантес08.07
Форталеза
0
0
1
1
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF1
0
0
0
0
QF2
0
0
0
0
QF3
0
0
0
0
QF4
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
0
0
0
0
SF2
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
|29.10