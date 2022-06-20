Атлетико Гояниенсе - Олимпия 08 Июля прямая трансляция
08 Июля 2022 года в 03:30 (+03:00). Южноамериканский кубок, 1/8 финала. 2-й матч
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Гояниенсе - Олимпия, которое состоится 08 Июля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Гояниенсе
Гояния, Бразилия
Олимпия
Асунсьон, Парагвай
Главные тренеры
|Умберто Луренсо Лузер Филхо
|Хулио Сесар Касерес
История личных встреч
|01.07.2022
|Южноамериканский кубок
|1/8 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B05
| Насьональ М (Уругвай)
Унион (Аргентина)
Насьональ М2 : 0
Унион
Унион1 : 2
Насьональ М
2
0
4
1
B03
| Коло-Коло (Чили)
Интернасьонал (Бразилия)
Коло-Коло2 : 0
Интернасьонал
Интернасьонал4 : 1
Коло-Коло
1
1
3
4
B08
| Стронгест (Боливия)
Сеара (Бразилия)
Стронгест1 : 2
Сеара
Сеара3 : 0
Стронгест
0
2
1
5
B01
| Депортиво Тачира (Венесуэла)
Сантос (Бразилия)
Депортиво Тачира1 : 1
Сантос
Сантос1 : 1 2 : 4
Депортиво Тачира
1
0
2
2
B04
| Депортиво Кали (Колумбия)
Мельгар (Перу)
Депортиво Кали0 : 0
Мельгар
Мельгар2 : 1
Депортиво Кали
0
1
1
2
B02
| Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Ланус (Аргентина)
Индепендьенте дель Валье2 : 1
Ланус
Ланус08.07
Индепендьенте дель Валье
1
0
2
1
B06
| Олимпия (Парагвай)
Атлетико Гояниенсе (Бразилия)
Олимпия2 : 0
Атлетико Гояниенсе
Атлетико Гояниенсе08.07
Олимпия
1
0
2
0
B07
| Универсидад Католика (Чили)
Сан-Паулу (Бразилия)
Универсидад Католика2 : 4
Сан-Паулу
Сан-Паулу08.07
Универсидад Католика
0
1
2
4
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF1
0
0
0
0
QF2
0
0
0
0
QF3
0
0
0
0
QF4
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
0
0
0
0
SF2
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
|02.10