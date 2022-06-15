Гран-при Австрии прямая трансляция 08 июля 2022 Квалификация смотреть онлайн
Арена: Ред Булл Ринг (Шпильберг, Австрия)Этап 11, Шпильберг, Австрия. Гран-при Австрии. Квалификация
08 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00)
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Австрии - Квалификация, которое состоится 08 июля 2022 года в 20:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 11, оно проводится в стране Австрия. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.