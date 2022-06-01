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Зенит - Спартак М 09 Июля прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
09 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). Суперкубок России, Финал
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Зенит
Спартак М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Спартак М, которое состоится 09 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок России, Финал, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Спартак М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияСергей Богданович Семак
      ИспанияГильермо Абаскаль
      История личных встреч
      15.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Спартак М1 : 1Зенит
      24.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Зенит7 : 1Спартак М
      16.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Зенит3 : 1Спартак М
      03.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Спартак М1 : 1Зенит
      19.07.2020 Кубок России 1/2 финала Зенит2 : 1Спартак М
      01.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Зенит1 : 0Спартак М
      01.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Спартак М0 : 1Зенит
      17.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Спартак М1 : 1Зенит
      25.01.2019 Фонбет Кубок Матч Премьер Тур 2 Зенит0 : 3Спартак М
      02.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Зенит0 : 0Спартак М
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок России: «Зенит» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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