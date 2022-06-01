Зенит - Спартак М 09 Июля прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
09 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). Суперкубок России, Финал
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Спартак М, которое состоится 09 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок России, Финал, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|15.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 1
|24.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|7 : 1
|16.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|3 : 1
|03.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 1
|19.07.2020
|Кубок России
|1/2 финала
|2 : 1
|01.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|1 : 0
|01.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 1
|17.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 1
|25.01.2019
|Фонбет Кубок Матч Премьер
|Тур 2
|0 : 3
|02.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок России: «Зенит» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.