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Филадельфия Юнион - Ди-Си Юнайтед 09 Июля прямая трансляция

Стадион: Тален Энерджи - PPL Парк (Честер, США), вместимость: 18500
09 Июля 2022 года в 02:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Филадельфия Юнион
Ди-Си Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Филадельфия Юнион - Ди-Си Юнайтед, которое состоится 09 Июля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Тален Энерджи - PPL Парк (Честер, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Филадельфия Юнион
      Филадельфия
      Ди-Си Юнайтед
      Вашингтон
      Главные тренеры
      СШАДжим Кёртин
      СШАЧад Эштон (и.о.)
      История личных встреч
      29.08.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед3 : 1Филадельфия Юнион
      18.07.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Филадельфия Юнион2 : 1Ди-Си Юнайтед
      24.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед0 : 1Филадельфия Юнион
      15.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед2 : 2Филадельфия Юнион
      30.08.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Филадельфия Юнион4 : 1Ди-Си Юнайтед
      25.08.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Филадельфия Юнион3 : 1Ди-Си Юнайтед
      05.08.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед1 : 5Филадельфия Юнион
      30.08.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед0 : 2Филадельфия Юнион
      28.04.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Филадельфия Юнион3 : 2Ди-Си Юнайтед
      25.06.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Филадельфия Юнион1 : 0Ди-Си Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Остин18 34
      2 Лос-Анджелес17 33
      3 Нью-Йорк Ред Буллз18 32
      4 Филадельфия Юнион18 30
      5 Клёб де Фут Монреаль18 29
      6 Нью-Йорк Сити17 29
      7 Реал Солт-Лейк18 29
      8 Лос-Анджелес Гэлакси17 27
      9 Даллас18 27
      10 Нэшвилл18 27
      11 Сиэтл Саундерс17 26
      12 Цинциннати18 25
      13 Орландо Сити18 25
      14 Нью-Инглэнд Революшн18 25
      15 Миннесота Юнайтед18 24
      16 Ванкувер Уайткэпс18 24
      17 Шарлотт19 23
      18 Портленд Тимберс19 23
      19 Интер Майами17 22
      20 Коламбус Крю17 22
      21 Хьюстон Динамо18 21
      22 Атланта Юнайтед17 20
      23 Колорадо Рэпидз17 19
      24 Торонто18 18
      25 Сан-Хосе Эртквейкс17 18
      26 Ди-Си Юнайтед16 17
      27 Чикаго Файр18 17
      28 Спортинг Канзас-Сити19 16

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