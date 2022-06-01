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Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 09 Июля прямая трансляция

Стадион: Би-Си Плэйс (Ванкувер, Канада), вместимость: 21000
09 Июля 2022 года в 05:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед, которое состоится 09 Июля 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Би-Си Плэйс (Ванкувер, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ванкувер Уайткэпс
      Ванкувер
      Миннесота Юнайтед
      Сент-Пол
      Главные тренеры
      ИталияВанни Сартини
      СШААдриан Хит
      История личных встреч
      28.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс2 : 1Миннесота Юнайтед
      01.08.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс2 : 2Миннесота Юнайтед
      13.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Миннесота Юнайтед1 : 0Ванкувер Уайткэпс
      28.07.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Миннесота Юнайтед0 : 0Ванкувер Уайткэпс
      03.03.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс2 : 3Миннесота Юнайтед
      29.07.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс4 : 2Миннесота Юнайтед
      05.05.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Миннесота Юнайтед1 : 0Ванкувер Уайткэпс
      14.09.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс3 : 0Миннесота Юнайтед
      25.06.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Миннесота Юнайтед2 : 2Ванкувер Уайткэпс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Остин18 34
      2 Лос-Анджелес17 33
      3 Нью-Йорк Ред Буллз18 32
      4 Филадельфия Юнион18 30
      5 Клёб де Фут Монреаль18 29
      6 Нью-Йорк Сити17 29
      7 Реал Солт-Лейк18 29
      8 Лос-Анджелес Гэлакси17 27
      9 Даллас18 27
      10 Нэшвилл18 27
      11 Сиэтл Саундерс17 26
      12 Цинциннати18 25
      13 Орландо Сити18 25
      14 Нью-Инглэнд Революшн18 25
      15 Миннесота Юнайтед18 24
      16 Ванкувер Уайткэпс18 24
      17 Шарлотт19 23
      18 Портленд Тимберс19 23
      19 Интер Майами17 22
      20 Коламбус Крю17 22
      21 Хьюстон Динамо18 21
      22 Атланта Юнайтед17 20
      23 Колорадо Рэпидз17 19
      24 Торонто18 18
      25 Сан-Хосе Эртквейкс17 18
      26 Ди-Си Юнайтед16 17
      27 Чикаго Файр18 17
      28 Спортинг Канзас-Сити19 16

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