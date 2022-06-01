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Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 09 Июля прямая трансляция

Стадион: СентуриЛинк Филд - Квест Филд (Сиэтл, США), вместимость: 67000
09 Июля 2022 года в 23:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс, которое состоится 09 Июля 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: СентуриЛинк Филд - Квест Филд (Сиэтл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сиэтл Саундерс
      Сиэтл
      Портленд Тимберс
      Портленд
      Главные тренеры
      СШАБриан Шметцер
      ВенесуэлаДжованни Саваресе
      История личных встреч
      30.08.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс0 : 2Портленд Тимберс
      16.08.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс2 : 6Сиэтл Саундерс
      09.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс1 : 2Сиэтл Саундерс
      23.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс1 : 1Портленд Тимберс
      24.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс1 : 0Сиэтл Саундерс
      07.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс1 : 2Портленд Тимберс
      24.08.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс0 : 3Сиэтл Саундерс
      24.08.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Портленд Тимберс1 : 2Сиэтл Саундерс
      22.07.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс1 : 2Портленд Тимберс
      09.11.2018 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - Полуфиналы конференций Сиэтл Саундерс3 : 2 2 : 4Портленд Тимберс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Остин18 34
      2 Лос-Анджелес17 33
      3 Нью-Йорк Ред Буллз18 32
      4 Филадельфия Юнион18 30
      5 Клёб де Фут Монреаль18 29
      6 Нью-Йорк Сити17 29
      7 Реал Солт-Лейк18 29
      8 Лос-Анджелес Гэлакси17 27
      9 Даллас18 27
      10 Нэшвилл18 27
      11 Сиэтл Саундерс17 26
      12 Цинциннати18 25
      13 Орландо Сити18 25
      14 Нью-Инглэнд Революшн18 25
      15 Миннесота Юнайтед18 24
      16 Ванкувер Уайткэпс18 24
      17 Шарлотт19 23
      18 Портленд Тимберс19 23
      19 Интер Майами17 22
      20 Коламбус Крю17 22
      21 Хьюстон Динамо18 21
      22 Атланта Юнайтед17 20
      23 Колорадо Рэпидз17 19
      24 Торонто18 18
      25 Сан-Хосе Эртквейкс17 18
      26 Ди-Си Юнайтед16 17
      27 Чикаго Файр18 17
      28 Спортинг Канзас-Сити19 16

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