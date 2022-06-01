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Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 09 Июля прямая трансляция

Стадион: Янки (Нью-Йорк, США), вместимость: 54251
09 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн, которое состоится 09 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Янки (Нью-Йорк, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нью-Йорк Сити
      Нью-Йорк
      Нью-Инглэнд Революшн
      Фоксборо
      Главные тренеры
      НорвегияРонни Дейла
      СШАБрюс Арена
      История личных встреч
      01.12.2021 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - плей-офф конференций - 1/2 финала Нью-Инглэнд Революшн2 : 2 3 : 5Нью-Йорк Сити
      12.09.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Инглэнд Революшн2 : 1Нью-Йорк Сити
      29.08.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити2 : 0Нью-Инглэнд Революшн
      20.06.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити2 : 3Нью-Инглэнд Революшн
      11.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити1 : 2Нью-Инглэнд Революшн
      19.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Инглэнд Революшн0 : 0Нью-Йорк Сити
      03.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Инглэнд Революшн0 : 2Нью-Йорк Сити
      30.09.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Инглэнд Революшн2 : 0Нью-Йорк Сити
      07.09.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити2 : 1Нью-Инглэнд Революшн
      06.09.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити0 : 1Нью-Инглэнд Революшн
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Остин18 34
      2 Лос-Анджелес17 33
      3 Нью-Йорк Ред Буллз18 32
      4 Филадельфия Юнион18 30
      5 Клёб де Фут Монреаль18 29
      6 Нью-Йорк Сити17 29
      7 Реал Солт-Лейк18 29
      8 Лос-Анджелес Гэлакси17 27
      9 Даллас18 27
      10 Нэшвилл18 27
      11 Сиэтл Саундерс17 26
      12 Цинциннати18 25
      13 Орландо Сити18 25
      14 Нью-Инглэнд Революшн18 25
      15 Миннесота Юнайтед18 24
      16 Ванкувер Уайткэпс18 24
      17 Шарлотт19 23
      18 Портленд Тимберс19 23
      19 Интер Майами17 22
      20 Коламбус Крю17 22
      21 Хьюстон Динамо18 21
      22 Атланта Юнайтед17 20
      23 Колорадо Рэпидз17 19
      24 Торонто18 18
      25 Сан-Хосе Эртквейкс17 18
      26 Ди-Си Юнайтед16 17
      27 Чикаго Файр18 17
      28 Спортинг Канзас-Сити19 16

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