Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 09 Июля прямая трансляция
Стадион: Банк оф Калифорния (Лос-Анджелес, США), вместимость: 22000
09 Июля 2022 года в 05:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси, которое состоится 09 Июля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Банк оф Калифорния (Лос-Анджелес, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Стив Черундоло
|Грег Ванни
История личных встреч
|10.04.2022
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|04.10.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|29.08.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 3
|09.05.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|25.10.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|07.09.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 0
|23.08.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 2
|19.07.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Группа F
|6 : 2
|25.10.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Кубок MLS - Полуфиналы конференций
|5 : 3
|26.08.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Остин
|18
|34
|2
|Лос-Анджелес
|17
|33
|3
|Нью-Йорк Ред Буллз
|18
|32
|4
|Филадельфия Юнион
|18
|30
|5
|Клёб де Фут Монреаль
|18
|29
|6
|Нью-Йорк Сити
|17
|29
|7
|Реал Солт-Лейк
|18
|29
|8
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|27
|9
|Даллас
|18
|27
|10
|Нэшвилл
|18
|27
|11
|Сиэтл Саундерс
|17
|26
|12
|Цинциннати
|18
|25
|13
|Орландо Сити
|18
|25
|14
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|25
|15
|Миннесота Юнайтед
|18
|24
|16
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|24
|17
|Шарлотт
|19
|23
|18
|Портленд Тимберс
|19
|23
|19
|Интер Майами
|17
|22
|20
|Коламбус Крю
|17
|22
|21
|Хьюстон Динамо
|18
|21
|22
|Атланта Юнайтед
|17
|20
|23
|Колорадо Рэпидз
|17
|19
|24
|Торонто
|18
|18
|25
|Сан-Хосе Эртквейкс
|17
|18
|26
|Ди-Си Юнайтед
|16
|17
|27
|Чикаго Файр
|18
|17
|28
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|16