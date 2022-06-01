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Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 09 Июля прямая трансляция

Стадион: Банк оф Калифорния (Лос-Анджелес, США), вместимость: 22000
09 Июля 2022 года в 05:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси, которое состоится 09 Июля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Банк оф Калифорния (Лос-Анджелес, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лос-Анджелес
      Лос-Анджелес
      Лос-Анджелес Гэлакси
      Лос-Анджелес
      Главные тренеры
      СШАСтив Черундоло
      СШАГрег Ванни
      История личных встреч
      10.04.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес Гэлакси2 : 1Лос-Анджелес
      04.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес Гэлакси1 : 1Лос-Анджелес
      29.08.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес3 : 3Лос-Анджелес Гэлакси
      09.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес Гэлакси2 : 1Лос-Анджелес
      25.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес2 : 0Лос-Анджелес Гэлакси
      07.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес Гэлакси3 : 0Лос-Анджелес
      23.08.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес0 : 2Лос-Анджелес Гэлакси
      19.07.2020 MLS - Высшая лига футбола Группа F Лос-Анджелес6 : 2Лос-Анджелес Гэлакси
      25.10.2019 MLS - Высшая лига футбола Кубок MLS - Полуфиналы конференций Лос-Анджелес5 : 3Лос-Анджелес Гэлакси
      26.08.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес3 : 3Лос-Анджелес Гэлакси
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Остин18 34
      2 Лос-Анджелес17 33
      3 Нью-Йорк Ред Буллз18 32
      4 Филадельфия Юнион18 30
      5 Клёб де Фут Монреаль18 29
      6 Нью-Йорк Сити17 29
      7 Реал Солт-Лейк18 29
      8 Лос-Анджелес Гэлакси17 27
      9 Даллас18 27
      10 Нэшвилл18 27
      11 Сиэтл Саундерс17 26
      12 Цинциннати18 25
      13 Орландо Сити18 25
      14 Нью-Инглэнд Революшн18 25
      15 Миннесота Юнайтед18 24
      16 Ванкувер Уайткэпс18 24
      17 Шарлотт19 23
      18 Портленд Тимберс19 23
      19 Интер Майами17 22
      20 Коламбус Крю17 22
      21 Хьюстон Динамо18 21
      22 Атланта Юнайтед17 20
      23 Колорадо Рэпидз17 19
      24 Торонто18 18
      25 Сан-Хосе Эртквейкс17 18
      26 Ди-Си Юнайтед16 17
      27 Чикаго Файр18 17
      28 Спортинг Канзас-Сити19 16

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