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Росарио Сентраль - Атлетико Сармьенто 09 Июля прямая трансляция

09 Июля 2022 года в 02:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 7-й тур
Росарио Сентраль
Атлетико Сармьенто

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Росарио Сентраль - Атлетико Сармьенто, которое состоится 09 Июля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Росарио Сентраль
      Росарио
      Атлетико Сармьенто
      Хунин
      Главные тренеры
      АргентинаЛеандро Даниэль Сомоса
      АргентинаИсраэль Алехандро Дамонте
      История личных встреч
      07.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 5 Атлетико Сармьенто1 : 0Росарио Сентраль
      02.04.2017 Аргентина - Примера Тур 18 Атлетико Сармьенто2 : 2Росарио Сентраль
      22.03.2016 Аргентина - Примера Примера. Тур 8 Росарио Сентраль1 : 0Атлетико Сармьенто
      02.08.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 19 Росарио Сентраль1 : 1Атлетико Сармьенто
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Химнасия и Эсгрима6 14
      2 Ньюэллс Олд Бойз6 14
      3 Банфилд6 11
      4 Платенсе5 11
      5 Уракан6 11
      6 Расинг А6 10
      7 Годой-Крус6 10
      8 Атлетико Тукуман6 10
      9 Аргентинос Хуниорс6 10
      10 Унион6 10
      11 Бока Хуниорс6 9
      12 Ривер Плейт6 8
      13 Патронато6 8
      14 Сан-Лоренсо5 7
      15 Арсенал Саранди6 7
      16 Атлетико Сармьенто5 7
      17 Сентраль Кордова6 7
      18 Эстудиантес6 7
      19 Индепендьенте6 7
      20 Тигре6 6
      21 Колон6 5
      22 Тальерес6 5
      23 Велес Сарсфилд6 5
      24 Ланус6 5
      25 Дефенса и Хустисия6 4
      26 Росарио Сентраль6 4
      27 Альдосиви6 4
      28 Барракас Сентраль5 3

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